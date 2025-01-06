拒用學生指定性別代詞 俄州離職師獲賠45萬

俄州一名教師因拒絕以學生偏好的性別代詞稱呼他們，遭校方要求自提辭呈；示意圖。(pexels)

俄亥俄州 傑克遜學區 將支付45萬元給該區一名中學教師，這名老師因拒絕以兩位變性學生想要被稱呼的名字及其性別代詞(pronouns)而辭去教職。

傑克遜學區在去年年底跟這位教師傑洛夫提(Vivian Geraghty)達成和解。傑洛夫提在2022年狀告該學區，稱當她被要求辭去該所中學的教職時，其第一修正案的權利受到侵犯。

這份協議是在俄州北區聯邦法院做出裁決後簽訂。法官裁決指出，強迫傑洛夫提使用學生偏好的名字，等同形成「強迫言論」，而且學校的性別代詞做法並不中立。

代表傑洛夫提的組織「防衛自由聯盟」(Alliance Defending Freedom)法律顧問史佩納(Logan Spena)說，校方試圖強迫傑洛夫提接受學校對於道德及人類認同基礎問題的觀點，例如何謂男性或女性，還命令她參與學生的社會性別轉變，「第一修正案禁止這種濫用權力的行為，傑克遜學區並為此付出沉重代價。」

傑克遜學區發表聲明稱，校方「仍致力於以學生安全、福祉為優先的方式，來處理複雜多變的法律環境。」

這起事件發生在2022年8月該校的開學第一天，傑洛夫提的兩位學生，要求她以新的名字及性別稱呼他們時，傑洛夫提考慮自己的宗教信仰而予以拒絕，「並希望兩學生離開她的教室。」

學校校長卡特(Kacy Carter)在接獲投訴後，向傑洛夫提會面，希望「有所通融，讓學生不會繼續感到不舒服。」但傑洛夫提告訴校長，她的宗教信仰不允許她同意學生的要求。之後又由學區另一名官員出面，希望說服傑洛夫提但仍失敗。

卡特及該學區官員最終告知傑洛夫提，「如果這是你的最後決定，那麼我們需要一封辭職信，並從今天開始生效。」傑洛夫提因此辭去教職。