我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「玫瑰的故事」演員赴泰國拍戲 被載往泰緬邊境後人失聯

南加華人餐廳、超市減料？ 龍蝦少肉、乳鴿拼不全

拒用學生指定性別代詞 俄州離職師獲賠45萬

特派員黃惠玲／綜合報導
俄州一名教師因拒絕以學生偏好的性別代詞稱呼他們，遭校方要求自提辭呈；示意圖。(pexels)
俄州一名教師因拒絕以學生偏好的性別代詞稱呼他們，遭校方要求自提辭呈；示意圖。(pexels)

俄亥俄州傑克遜學區將支付45萬元給該區一名中學教師，這名老師因拒絕以兩位變性學生想要被稱呼的名字及其性別代詞(pronouns)而辭去教職。

傑克遜學區在去年年底跟這位教師傑洛夫提(Vivian Geraghty)達成和解。傑洛夫提在2022年狀告該學區，稱當她被要求辭去該所中學的教職時，其第一修正案的權利受到侵犯。

這份協議是在俄州北區聯邦法院做出裁決後簽訂。法官裁決指出，強迫傑洛夫提使用學生偏好的名字，等同形成「強迫言論」，而且學校的性別代詞做法並不中立。

代表傑洛夫提的組織「防衛自由聯盟」(Alliance Defending Freedom)法律顧問史佩納(Logan Spena)說，校方試圖強迫傑洛夫提接受學校對於道德及人類認同基礎問題的觀點，例如何謂男性或女性，還命令她參與學生的社會性別轉變，「第一修正案禁止這種濫用權力的行為，傑克遜學區並為此付出沉重代價。」

傑克遜學區發表聲明稱，校方「仍致力於以學生安全、福祉為優先的方式，來處理複雜多變的法律環境。」

這起事件發生在2022年8月該校的開學第一天，傑洛夫提的兩位學生，要求她以新的名字及性別稱呼他們時，傑洛夫提考慮自己的宗教信仰而予以拒絕，「並希望兩學生離開她的教室。」

學校校長卡特(Kacy Carter)在接獲投訴後，向傑洛夫提會面，希望「有所通融，讓學生不會繼續感到不舒服。」但傑洛夫提告訴校長，她的宗教信仰不允許她同意學生的要求。之後又由學區另一名官員出面，希望說服傑洛夫提但仍失敗。

卡特及該學區官員最終告知傑洛夫提，「如果這是你的最後決定，那麼我們需要一封辭職信，並從今天開始生效。」傑洛夫提因此辭去教職。

學區 俄亥俄州

上一則

學校不教 佛州生放棄周末休假學習非裔歷史

下一則

新州櫻桃丘學區 徵召家長擔任代課老師

延伸閱讀

告別創痛的卡特時代

告別創痛的卡特時代
緬懷卡特 民眾聚集尼克森圖書館留言

緬懷卡特 民眾聚集尼克森圖書館留言
曾猛批卡特是最糟總統 川普：我會去參加他的葬禮

曾猛批卡特是最糟總統 川普：我會去參加他的葬禮
尼克森圖書館特設追思簿 民眾留言緬懷卡特總統

尼克森圖書館特設追思簿 民眾留言緬懷卡特總統

熱門新聞

PayPal是許多人經常使用的匯款、轉帳線上工具。(pexels)

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

2025-01-03 09:14
西北大學一名來自中國的法學院碩士生，失聯將近一周後找到。(西北大學臉書)

失聯西北大學中國生找到 在德州遭邊境保護局拘留

2024-12-30 08:52
賓州諾里斯敦州立醫院51歲員工康普頓(Bridget Compton，左)因盜領一名無期徒刑精神病患亞裔婦女鄭阮(右)13多萬元的存款遭控罪。(巴克斯郡警長辦公室)

盜領亞裔女病患13萬 賓州醫院員工舉家出遊、贈母萬元禮

2024-12-30 16:19
CDC表示，感染諾羅病毒後，通常會出現胃痛、腹瀉等症狀。(pexels)

流感、諾羅病毒肆虐 歲末假期難熬

2025-01-01 09:56
2024年最後一天，美國北部多州可能看見極光。(歐新社資料照片)

除夕賞極光北部多州都有機會 把握這些最佳時段

2024-12-30 20:23
研究中發現，佛州東南部的數十座豪華公寓及酒店等建築正以驚人的速度下沉。(美聯社)

佛州東南數十棟豪華建物 驚人速度下沉

2025-01-05 14:08

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」

小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸
想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位

想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位