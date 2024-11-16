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持AI兒童色情影像 威州男子面臨7控罪

特派員黃惠玲／綜合報導
20歲的威州男子施奈德，因持有大批AI兒童色情影像遭控七罪。(Fond du Lac郡監獄)
20歲的威州男子施奈德，因持有大批AI兒童色情影像遭控七罪。(Fond du Lac郡監獄)

人工智慧蔚為風尚，AI生成照片到處可見，但這些「虛擬」影像也可能使持有者身陷囹圄。威斯康辛州一名20歲男子，日前因涉嫌存取人工智慧製作的兒童色情圖片，面臨七項持有虛擬兒童色情圖片的指控。如罪名成立，每項最低可處三年徒刑，最高可判關25年。

20歲的威州男子施奈德(Meillo Schneider)日前由當地法官裁決保釋金10萬元，下次預審日為明年1月3日。

根據法院文件，檢調人員在對被告的亞馬遜帳戶進行審查後，發現了大量的兒童色情資料，此外，還找到一本如何跟嬰兒進行安全性行為的手冊。

助理檢察官克魯格(Hannah Krueger)在施奈德首次出庭時表示，檢調人員在其電腦上，找到一個對兒童進行性侵的遊戲螢幕錄影，許多動畫及AI圖像顯示兒童受到性侵，其中更包括嬰兒。

該案的刑事訴訟書指出，國家失蹤及受虐兒童中心(National Center for Missing and Exploited Children)向警長部門通報了一個存取資料的網址。接著透過亞馬遜公司及亞馬遜照片信任及安全小組(Amazon Photos Trust and Safety Team)提供的資料，找出了超過1萬3000個檔案。

經過警探逐一檢視，發現其中有數以千計的JPG、GIF檔案，都是兒童性虐待素材的動畫/藝術效果圖，法院文件指出，其中有些圖片很難分辨是AI產生的，還是真實的、身分不明的受害者。

持有兒童色情物品在威州為違法行為，威州議員今年年初還通過一項新法，將AI產生的內容加入持有兒童色情物品的違禁法律中。該法生效後，施奈德為威州Fond du Lac郡首個引用新法起訴的案例。

該郡警長辦公室的警官沃爾姆(Alex Volm)表示，這類人工智慧生成的兒童色情物品栩栩如生、照片更是逼真。他提到，像施奈德這類的被告，並不是無辜受害者，「他們不僅看虛擬的兒童色情作品，這些言行也有可能會演變為實體犯罪。」

AI 亞馬遜 人工智慧

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