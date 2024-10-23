我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

ASML執行長：美無論誰當總統 將對中加大力度施壓並設限

伊大創新中心退出芝華埠旁開發案 78區首個建案落空

特派員黃惠玲／芝加哥報導
曾經是芝加哥78區最先啟動建案的發現夥伴學院(圖右球體狀建物)，宣布退出該區。(78區官網截圖)
曾經是芝加哥78區最先啟動建案的發現夥伴學院(圖右球體狀建物)，宣布退出該區。(78區官網截圖)

籌備多年，原擬今年於緊鄰華埠的78區開工的伊利諾大學創新中心「發現夥伴學院」(Discovery Partners Institute，簡稱DPI)，日前由伊大宣布取消計畫，該大學將轉往距離原址以南10哩的密西根湖畔空地興建該創新項目，此舉也意味著78區開發案出現重大變化。

發現夥伴學院本為開發商Related Midwest在78區的第一項建案，根據開發商計畫，該區未來20年內，將投資數十億元，讓沿著芝加哥河的這一大片土地，保留建築到芝加哥和間約寬100呎、長0.5哩的步道，直接與華埠譚繼平公園連結。

此外，該區將興建1300萬平方呎的辦公、住宅、零售、餐飲、文化區，全區開發完成後，估計每年可創造30億元經濟效益。

然而伊州大學突如其來的改變計畫，為原先想藉DPI啟動該區發展的進程帶來重大衝擊。

伊大表示，他們將把DPI大部分研究以及實驗室空間，轉設在原美國鋼鐵南廠(及伊州量子及微電子公園的規畫地點)，在聯邦、州級地方數百萬元的資金支持下，該區今年7月已經吸引了總部在加州的科技公司PsiQuantum進駐。

伊大總校長齊麟恩(Tim Killeen)說，伊大負責管理該量子科技園區，因此將DPI設在該地點，可使研究人員、教職員、學生更方便能使用其尖端技術及設施。

DPI早在2022年公布了位於78區的八層大樓設計藍圖，並預計今年開工興建，開發商更期待DPI成為78區的皇冠，藉此吸引其他企業、商家到位於羅斯福路(Roosevelt Rd)和克拉克街(Clark St.)、華埠交會的62畝土地設置據點。

儘管伊大取消了DPI計畫，但78區開發商仍對該區的潛力看好，稱接下來將繼續爭取芝加哥白襪棒球隊球場及足球火焰隊球場落腳78區。Related Midwest發言人說，雖然DPI退出78區令人失望，但也開啟了78區的新機會。

不過，在78區興建球場可能需要伊州州府的撥款，目前州長普立茲克及許多議員，似乎對挹注新球場資金沒有意願。

根據78區開發商Related Midwest稱，白襪球隊主場如順利遷到南環區，將可帶來高達數十億元的經濟效益，創造上萬工作機會，且每年可望吸引500萬遊客、民眾造訪。

華埠 伊州 芝加哥

上一則

防空汙… 落葉季節到 馬州蒙郡禁售瓦斯吹葉機

延伸閱讀

紐約華埠新餐廳Cha Cha Tang 美食家：最棒燒鴨在這裡

紐約華埠新餐廳Cha Cha Tang 美食家：最棒燒鴨在這裡
重大衝擊 芝華埠旁78區開發案 伊大創新中心退出

重大衝擊 芝華埠旁78區開發案 伊大創新中心退出
華埠大屠殺153周年 華美博物館10／24悼念

華埠大屠殺153周年 華美博物館10／24悼念
農業法到期未更新 伊州保護性農業受衝擊

農業法到期未更新 伊州保護性農業受衝擊

熱門新聞

新澤西州一對夫婦申請醫療補助計畫Medicaid給付時欺騙政府，進一步調查後發現兩人5年賺進約450萬元收入且未報稅。(路透)

夫婦虛假陳述冒領白卡福利 意外踢爆名下公司逃稅450萬

2024-10-21 20:10
西雅圖驚傳家庭槍案，15歲少年疑在家中開槍打死5人。(美聯社)

西雅圖15歲少年疑開槍打死父母與兄弟姊妹 共5死1傷

2024-10-22 12:24
今年2月，賓州亞裔一家五口遭槍殺焚屋案，被害者親友13日為被害者一家完成墓碑、舉行紀念儀式。(美聯社)

紀念悲劇 賓州亞裔5口之家遭槍殺案 墓碑落成

2024-10-18 16:24
德州大學西南醫學中心華裔女醫師劉美琪(圖)17日遭德州檢察長帕克斯頓起訴，罪名是為未成年人提供與性別轉換相關之荷爾蒙替代療法，違反州法參議會第14號法案。(May Chi Lau個人X平台)

涉供未成年人性別轉換療法 德州華裔女醫被訴

2024-10-17 21:10
全美百大最貴郵遞區號排行榜公布，隸屬新州博根郡的阿爾派恩(Alpine)年年上榜，圖為當地美景。(美聯社)

全美最貴郵遞區號排行 新州6鎮上榜創新高

2024-10-21 02:15
佛蒙特州林登（Lyndon）一座歷史悠久的米勒河廊橋。(美聯社)

全美「最安全州」排名 佛蒙特居首、路州墊底

2024-10-22 19:14

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制