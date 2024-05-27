芝今夏潮濕悶熱 嚴重霧霾減少 極端高溫機率也較低

芝城去年夏天受到加拿大山火煙霧影響，空氣品質多次拉警報。( 本報檔案照片)

國殤節長周末後，芝加哥 的夏季也跟著到來，根據預測，今年的芝城 夏天將跟往年一樣炎熱、悶熱及潮濕的天氣，不過，極端高溫會比較少，野火導致煙霧瀰漫的機率也遠不及去年。

氣象學家表示，去年夏天，由於加拿大 野火的煙霧飄散，造成芝加哥的空氣質量大受影響，甚至一度登上全球大城市中最髒名單。伊利諾州氣象學家福特(Trent Ford)說，由於今年春季大部分地區都非常潮濕，「因此我預計今年夏天不會出現大量的酷熱天氣，」但地面充沛的水分，會使今夏變得非常潮濕，因此，福特指出，中西部地區將迎來一個溫暖，並很可能是悶熱且多暴風雨的夏季。

福特預測，未來幾個月北美各地大火產生煙霧，仍將汙染空氣，但不會像去年那麼嚴重，去年的煙霧濃厚，使得空氣品質惡化，尤其對原有健康問題者更帶來相當威脅。

莫塞德加州大學(University of California, Merced)氣候與天氣專家阿巴左格魯(John Abatzoglou)預測，今年加拿大的山火季節將「高於正常水平」，但不會跟去年那樣嚴重。他表示，加拿大西部目前主要經歷的是去年大火後重新燃起的「餘火」。

阿巴佐格魯說，去年美國溪部的野火相對溫和，但今年的情況可能更糟。

在過去50年間，西部夏季大火變得越來越常見，這種情況影響著芝加哥跟中西部的其他地區，但這只是造成汙染及呼吸問題的部分原因。汽車、卡車、火車及其他使用石化燃料的車輛所排放的廢氣，加上工廠及其他來源排放的廢氣，與加拿大或美國西部山火煙霧混合一起，使夏天的空氣品質產生一定程度的危險。

麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)教授霍洛威(Tracey Holloway)說，儘管幾十年來，美國致力減少人為汙染，但氣候溫度升高，可能會導致臭氧濃度增加，從而抵銷了力行環保所減少的汙染。

芝城衛生官員在夏季到來前，呼籲任何患有呼吸道疾病者，隨時關注空氣品質報告，並採取預防措施，例如在天氣最炎熱的時候，避免到戶外活動。

保險經算師協會(Society of Actuaries)的豪爾(Dale Hall)說，保險業及相關服務公司也越來越關注高溫及氣候變化帶來的健康風險，他說，芝加哥地區的年平均氣溫，已經從20世紀中期的不到華氏49度，升高到將近51度。