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芝城華埠高中信息網站撤除 新建計畫停滯

特派員黃惠玲／芝加哥報導
爭取設立社區高中，芝城華埠已為此努力了好幾十年。( 本報檔案照片)
爭取設立社區高中，芝城華埠已為此努力了好幾十年。( 本報檔案照片)

兩年前拿到州府5000萬經費且通過芝加哥教育委員會、市議會表決的興建「芝加哥近南區高中(又稱華埠高中)」(Chicago Near South High School)案，當時以為箭在弦上，華埠終將有自己的社區高中，但新市長強森上任後，官員們對該計畫三緘其口，之前的該預定高中的信息中心網站也已經撤除。

芝加哥11區區長李惠華表示，「我們沒有得到任何最新資訊，但據我所知，一切都基本保持現狀」，她說自己仍然在致力實現華埠高中的目標。

消息人士稱，芝加哥教育委員會原本預計在2023年6月就批准該項目預算進行投票，但在進一步審查前就被撤回，目前不清楚接下來的計畫。芝加哥公校系統(CPS)發言人說，有關近南區高中的網站「目前暫停」，但最終會分享更多信息。學區官員則聲明表示，隨著CPS通過教育設施總體規畫及五年戰略規則的計畫，近南區高中的提案仍在審查中。

強森在競選市長時，曾承諾暫停在公屋土地上建造任何建築，對於擬在「可負擔房屋」土地蓋近南區高中的計畫，強森並未表態支持或反對。

儘管新市長團隊聘任了史上第一位華裔擔任教委會(Chicago Board of Education)主席史加南，但目前教委會面臨多項重大改革，包括委員會成員從市長派任改為選民選舉、學校招生將由現行的菁英制改為學區制等，導致華埠設立高中的項目的優先順序不斷推後。

芝教委會在2022年9月通過購置23街夾華伯許街(Wabash St,)土地，並以此交換州街(State St.)夾24街土地興建近南區高中的方案，新學校將可容納1200名學生，也讓華埠及附近地區，終於有一所屬於自己的社區高中。

然而當時因為市府拒絕社區希望能夠同時對其他建校可能地點評估，向州府爭取到5000萬建校經費的伊州州眾議員馬靜儀曾因此表示要撤回該筆預算。馬靜儀說，她目前還沒有機會跟強森政府對此問題進行交流，但她堅定希望不要去用公屋預定地蓋學校。

幾十年來一直致力推動設立華埠社區高中的華埠更好團結聯盟表示，現在沒有聽到任何有關近南區高中的新消息，聯盟主任陳本恩說，「我們正試圖找到芝加哥公校系統負責相關項目者交流，目前還不清楚誰在主導近南區高中的規畫，也不清楚是否有人在負責這個項目。」

華埠 芝加哥 預算

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