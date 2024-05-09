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伊州州務卿：標準身分證明年5/7起無法搭機

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州真實身分證的右上方印著帶有白色星星的金色圓圈。(伊州州務卿辦公室提供)
伊州真實身分證的右上方印著帶有白色星星的金色圓圈。(伊州州務卿辦公室提供)

距離「真實身分」法(Real ID)施行日還有約一年，伊利諾州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)7日表示 ，明年5月7日起，搭乘飛機、進入聯邦大樓，都必須出示「真實身分證」，他鼓勵大家現在就提出申請，不要等到最後一刻送件，而導致許多不必要的麻煩與困擾。

州務卿辦公室表示，根據 9/11委員會報告的建議，國會在2005年通過了「真實身分」法，新的真實身分證是一種更安全的身分識別形式，藉此加強機場和聯邦設施的安全措施。

聯邦運輸安全管理局(TSA)伊州總監斯普里格斯(Jim Spriggs)表示，真實身分證有助於安檢人員確實掌握到究竟是誰登上了飛機。

實施真實身分的日期，在各種因素下已經推遲了幾次，這次確定要從2025年5月7日起落實，屆時搭乘國內航班將需要提供真實身分證，包括美國護照或州核發的真實身分證或駕照

詹雅斯說，包括進入法院和軍事基地等一些聯邦設施，也需要出示真實身分證件。真實身分證不同於標準的州身分證或駕駛執照，詹雅斯說，在伊州，符合「真實身分」要求的駕駛執照，在其卡片的右上角會有一個帶有白色星星的金色圓圈。

詹雅斯強烈鼓勵居民在截止日期前儘早取得真實身分證，以避免任何額外的麻煩。

在伊州獲取真實身分證的唯一方法是親自到各個監理站(DMV)辦理，時間約需30分鐘，辦理完成後，大概兩周內會收到郵寄到家的真實身分證。

根據伊州州務卿官網，要取得符合法律規定的執照或身分證，所有文件都需要原件，也需要紙本副本，申請時總共需要提供五種身分證明：

1. 一份包含名字、中間名和姓氏全名的身分證件， 例如出生證明、美國護照以及國務院頒發的其他形式的身分證件已核實副本。

2. 一份必須包含完整的社會安全號碼的文件，例如社安卡、W-2 表格、薪資單或其他包含姓和SSN的IRS文件。

3. 兩份證明居住處的文件，例如銀行對帳單、取消的支票、信用卡對帳單、大學成績單、信用報告、抵押或租賃協議、保險單、薪資單、公用事業帳單、選民登記卡或從政府機構收到的正式郵件，上述文件必須有申請人的姓名和地址。

4. 一份文件必須有申請人書面簽名的文件，例如駕駛執照、取消的支票、法院命令、信用卡或金融卡、醫療保險卡、軍人身分證、貸款文件、社會安全卡或美國公民及移民服務表格等。

申請費用為真實身分駕照30元，真實身分州民卡20元，詳情可查詢伊州州務卿官網：https://realid.ilsos.gov/

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