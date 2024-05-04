劫殺芝加哥警察 22歲嫌逃亡10天落網

30歲的芝加哥警察胡斯卡遭劫並被槍殺。(芝警局提供)

芝加哥 警察局3日上午宣布，涉嫌搶劫並槍殺芝加哥警察胡斯卡(Luis M. Huesca)的22歲嫌犯泰特(Xavier L. Tate)，在逃亡10天後，已於1日晚間在芝城郊區的格倫戴爾高地(Glendale Heights)落網，警方並對其提控一級謀殺罪。

泰特被指控襲擊開車下班回家的胡斯卡，並開槍將他打死，同時偷走了胡斯卡的車子。

這起重大搶劫槍擊 案件，發生在4月21日凌晨3時左右，警察從槍擊探測警報(ShotSpotter)接獲在蓋奇公園(Gage Park)的南凱奇大道(South Kedzie)5500街區有槍聲，警察隨後驅車前往該區巡視，最終在西56街3100街區，發現了身中多槍的下班警察胡斯卡，但他所開的車子卻不在現場。胡斯卡死時穿著警察制服(但有披著外套)。

據執法部門消息人士稱，該起襲擊事故大約開了 30 槍，案發幾小時後，警方在56街夾莫扎特街(Mozart)發現胡斯卡的車輛。警方稱，案發當時胡斯卡並沒有開槍。

市警局刑偵隊隊長烏爾西蒂(Antoinette Ursitti)說，案發後，泰特用親戚的銀行卡在一家便利商店買了一瓶水。

警方因此允許泰特使用該張銀行卡的親戚處，確認了泰特的身分，烏爾西蒂表示，商店購入的水瓶跟泰特當天穿的衣服，後來都在胡斯卡被盜汽車所在位置附近發現。

警方說，在槍擊現場收集到的彈殼上檢測 到了泰特的DNA，烏爾西蒂說，有人看到泰特在案發後跳過柵欄，警方後來在柵欄上發現了泰特的指紋。

烏爾西蒂說，警方後來接到泰特可能逃往威斯康辛州及愛阿華州的線報，執法部門也曾前往這兩個州尋找泰特行蹤。

經過進一步調查，警方找到了泰特可能藏身在格倫戴爾高地的一處公寓，後出動大批警力，順利將泰特逮捕。