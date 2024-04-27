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芝城爆紅景點 人氣鼠洞成歷史

特派員黃惠玲／芝加哥報導
這個人行道上的「老鼠形狀坑洞」，過去幾個月吸引大批民眾朝聖。(取材自X平台)
這個人行道上的「老鼠形狀坑洞」，過去幾個月吸引大批民眾朝聖。(取材自X平台)

芝加哥網紅景點「鼠洞」(rat hole)不見了。過去幾個月吸引無數民眾前往朝聖的這個爆紅標誌，在附近住戶頻頻抱怨訪客太多且留下硬幣等其他物品後，芝加哥市府以路面需要整修為由，已經重舖了該地段的人行道。

這個鼠洞在芝市西羅斯科街(West Roscoe Street)其實已經存在1、20年，但直到今年1月，一名當地藝術家杜曼(Winslow Dumaine)拍下並上傳到社群媒體後，鼠洞一夕暴紅。一波波的民眾前往拍照打卡，還向淺洞裡丟硬幣，甚至在旁放上鮮花、食品等祭品。

根據滅鼠公司Orkin統計，芝加哥連續九年被列為全美「鼠患最嚴重」城市，人氣「鼠洞」的存在，對照大街小巷張貼的滅鼠通知，形成奇妙的對比。

然而聲名大噪後的鼠洞，很快引起附近住戶的不滿，他們抱怨訪客隨時都會出現，而且留下食物更容易引來真正的老鼠。

對於鼠洞的由來，在當地住了31年的尼爾森(Cindy Nelson)表示，其實應該和老鼠無關，「以前這裡有一棵巨大、美麗的橡樹」，判斷很可能是一隻不幸的松鼠掉進了地上未乾的水泥而形成。

芝加哥運輸局發言人施羅德(Erica Schroeder)說，印有鼠洞的人行道石板，已經臨時存放起來，最終這塊印有老鼠輪廓的石板之後要放在哪裡？將由市政部門及市長辦公室來做決定。

施羅德表示，該局的工作人員24日已經將鼠洞及附近有損壞狀況的人行道逐一修補。

住在鼠洞附近的居民巫爾里奇(Georgina Ulrich)，拍攝了工人用混凝土鋸、叉車，將「鼠洞」石板拆除並搬至卡車上的影片。

施羅德說，該區區長持續收到過住戶投訴，指「鼠洞」一直有人聚集，還在走道上放了各種物品。

該區區長Scott Waguespack辦公室主任Paul Sajovec表示，過去幾個月區長辦公室的確不斷接到投訴，抱怨鼠洞那段人行道不平整，還時常有人聚集製造大量噪音。

今年1月份時，有人用石膏填平了老鼠洞，但很快就被「鼠洞」粉絲挖掉石膏。

這次鼠洞真正「消失」後，家門口就在鼠洞旁的住戶告訴到訪的本報記者，「不用找了，它死了」，不願具名的住戶表示，市府更換人行道石板後，他們「如釋重負」，終於不會再有人群來擾亂社區安寧。

芝城蟬聯多年全美鼠患之都冠軍，大街小巷時常可見滅鼠通知。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城蟬聯多年全美鼠患之都冠軍，大街小巷時常可見滅鼠通知。(特派員黃惠玲／攝影)
鼠洞的原始人行道石板，已經由市府拆除暫時保存，取而代之的是重舖的新人行道。(特派...
鼠洞的原始人行道石板，已經由市府拆除暫時保存，取而代之的是重舖的新人行道。(特派員黃惠玲／攝影)

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