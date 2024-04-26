伊州15高中 排名全美最佳前400

芝加哥公立沛頓高中在新出爐的美新世界報導全美最佳高中排名第五。(沛頓高中官網截圖)

美國新聞世界報導(U.S. News and World Report)新公布的全美最佳高中排行榜，伊利諾州有15所公立高中進入前400名，其中多所芝市公立菁英高中名列前茅，包括沛頓預科高中(Walter Payton College Prep, High School)名列全美第五，同時也是伊州 冠軍高中；排名全美35的北區預科高中(Northside College Prep. High School)，則為伊州亞軍高中。

在美新世界報導列出排名的全美1萬7660所公校中，有11.5%為公立的特許學校，4.4%為磁石學校(magnet schools，又稱菁英高中)。在前100名中，佛羅里達州及亞利桑納州分別有12所高中入榜，加州 緊隨其後有11所入榜。伊州則有五所進入百大高中。

根據排名，伊州有673所高中進入排名，名列伊州前五佳高中的都是芝加哥 公立菁英高中。以下為伊州15所進入全美400佳高中的學校：

第一到第五名，依序為：1. 芝加哥沛頓大學預科高中；2. 芝加哥北區大學預科高中；3. 芝加哥惠特尼揚高中(Whitney M. Young High School，全美52)；4. 芝加哥瓊斯大學預科高中(Jones College Prep High School，全美53)；5. 芝加哥蘭恩科技高中(Lane Tech High School，全美60)。

第六到第十名，依序為：6. 芝北郊艾德萊史蒂文森高中(Adlai E Stevenson High School, Lincolnshire，全美194)；7. 芝加哥布魯克斯大學預科高中(Brooks College Prep Academy High School，全美305)；8. 芝北郊沃農丘高中(Vernon Hills High School, Vernon Hills全美309)；9. 芝加哥漢克大學預科高中(Hancock College Prep. High Schoo,，全美327)；10. 芝北郊紐特里爾高中(New Trier Township High School, Winnetka，全美348)。

第11到第15名，依序為：11. 芝西郊音斯戴爾中區高中(Hinsdale Central High School, Hinsdale，全美350)；12. 芝北郊利伯特威爾高中(Libertyville High School, Libertyville，全美351)；13. 芝西北郊佛瑞姆德高中(William Fremd High School, Palatine，全美365)；14. 芝北郊湖林高中(Lake Forest High School, Lake Forest，全美374)；15. 芝西郊尼誇維利高中(Neuqua Valley High School, Naperville，全美396)。