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1周4天 印州小學縮短上課天數 今年8月起執行

特派員黃惠玲／綜合報導
溫頓小學為印州第一個實施每周上課四天的學校。(溫頓小學臉書)
溫頓小學為印州第一個實施每周上課四天的學校。(溫頓小學臉書)

印第安納州拉法葉(Lafayette)地區的公立溫頓小學(Vinton Elementary School)，日前宣布從今年8月啟動的新學年開始，該校將改為每周上課四天，學生們只要每周一到周四上午8時到下午3時45分到校上課，這也是印州第一所每周上課天數縮短為四天的學校。

根據新聞周刊今年初的報導，研究每周上學四天影響的俄勒岡州立大學經濟學副教授湯普森(Paul Thompson)表示，全美目前已有25個州近900個學區，共約2100所學校實行了每周四天的教學模式，這個數字從1999年以來激增了近850%。

印州拉法葉學校公司(The Lafayette School Corporation)上周宣布，經過董事會投票批准，溫頓小學從2024-25學年開始施行每周上課四天。該公司在公告中寫道，「很高興能夠提供滿足所有學生和家庭需求的學習選擇。」

根據新的標準，該所小學的每年上課天數為151天，累計授課時間超過6萬4000分鐘，這個教學時數比印州的最低要求多出1萬多分鐘。

部分家長支持該校的這項新決定，但也有人質疑此做法將對一些仰賴上學時間獲得食物等基本需求的兒童造成影響。

早在2010年，伊利諾州的州眾議會就通過了每周上課時間縮短為四天的方案，但後來此案並未獲得伊州教育委員會的回應及支持。

2018年，科羅拉多州的一個學區為了節省開支，實施了每周四天的教學計畫，該校每周一都停課，科州該學區是目前執行上課四天裡規模最大的學區，在實施第一年結束時，孩子跟家長都對周末變成三天給予正面評價。

湯普森分析指出，採取每周上課四天，一般主要有三個原因，「首先是學校是農村學校，學生常因放學後的活動或有其他既定約會而缺課。第二個原因是想節省成本，這是大衰退期間，一些學校縮短上課天數的主因。至於現在改變上課天數，學校主要動機往往只是想留住和招聘教師，因此將每周教學四天用來作為教師福利之一。」

溫頓小學一些家長支持孩子有三天周末。(溫頓小學臉書)
溫頓小學一些家長支持孩子有三天周末。(溫頓小學臉書)

學區 投票 俄勒岡州

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