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芝加哥環區人流超疫前 空置店面卻創新高

特派員黃惠玲／芝加哥報導
儘管人流持續增加，但芝市環區零售店面空置達新高。(特派員黃惠玲／攝影)
儘管人流持續增加，但芝市環區零售店面空置達新高。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥環區聯盟(Chicago Loop Alliance)24日表示，該商圈今年第一季的平均人流量，已經超過疫情前的水平，可見該區正在復甦，不過，平常周一到周五的工作日，環區的人流仍舊比疫情前少。此外，該區的零售店空置率達到歷史新高的30％。

環區主要街道州街(State St.)的周末平均人流量，已經達到2019年的107％，但周一至周五早上6時到下午5時的工作周期間，人流量約為疫情前的91％。

與2023年第一季度相比，州街的行人活動總量提高了7％，相當於每周有150萬人出入，達到疫前2019年水平的94％。分析公司Springboard MRI表示，該公司是從每天Ida B. Wells Drive到Wacker Drive間的州街的計數器來收集人流數據。

數據顯示，環區的文化機構第一季度的參觀人數，比去年同期增長了24％，超過99.5萬人次，儘管今年1月的天氣嚴寒，但芝加哥藝術館(Art Institute of Chicago)的遊客比去年同期提高了5％，其中國際旅客的人數顯著增長。

芝城著名的The Joffrey芭蕾舞的推廣負責人史密斯(Brian Smith)說，該舞團在首季創造了史上收入最高、觀眾最多的演出季度。

環區的酒店入住率為51％，比2023年同期上升了約3％，但比疫前的2019年同期下降了11％。

環區聯盟總裁愛德華茲(Michael Edwards)說，環區的人流的確正在重返，但「我們必須給這些人一個留下來的理由」，他說，例如谷歌及摩根大通正在重建或翻新其辦公大樓，就是「把人留住」的最佳例證。此外，芝市府也宣布啟動拉謝爾街(La Salle St.)的四棟辦公樓改建為住宅樓計畫，預料在2026到2027年完工的此項建設，可望帶進新一波人潮。

因為疫情導致遠距工作及公司業務的轉移，包括環區等全美各地的市中心，均面臨前所未有的店面空置率不斷增長的挑戰，環區的零售店面空置率更因此達到歷史新高的30％。

疫情 芝加哥 芝城

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