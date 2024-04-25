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Foxtrot突宣布關閉門店 員工、顧客錯愕

特派員黃惠玲／芝加哥報導
Foxtrot近年頗受消費者歡迎。(官方臉書)
Foxtrot近年頗受消費者歡迎。(官方臉書)

幾個月前才宣布合併的Foxtrot以及Dom's Kitchen & Market，突然在23日於官網發文稱，「經過深思熟慮及評估，我們遺憾的宣布，從23日起關閉芝加哥、德州以及華府的所有門店。」

這項決定共影響芝加哥兩家Dom's Kitchen & Market還有33家Foxtrot。一些員工表示，他們23日一早按照時間正常上班開門，沒想到臨時接到關門通知，都感到非常錯愕。Foxtrot是從芝加哥起家的小型社區連鎖超市與咖啡店，近年受到許多年輕顧客歡迎。

根據Foxtrot官網公告，該公司探索了許多繼續經營的途徑，但仍未找到可行方案，「這個決定不是輕易做出的，我們理解它對忠實顧客及敬業團隊成員的影響，」該公司也對此表示歉意並衷心感謝理解。

Dom's的網站稱，23日起，包括送貨、店鋪營運、店鋪積分及所有面向顧客的業務都全面停止。

位芝城於3649 N. Clark上的Foxtrot，原本一早已經開門營業，接獲公司告知永久關閉後，員工都感到非常震驚。

林肯公園好斯提特街(Halsted St.)Dom's墊的門上23日貼出了公告，「鄰居們，Dom's要跟你們說再見了，我們將關閉我們的商店及應用程式，感謝大家跟我們一起享用過美食。」

在芝市老城區Foxtrot工作了六個月的員工梅拉茲(Alexandra Meraz)說，「我真的很傷心，因為這是我唯一的工作，」她說，23日她打卡上班，但不久後經理就告訴員工商店要立即關閉，經理沒有給出任何理由，但有人猜測公司財務出現問題。

在華府方面，Foxtrot於2021年進軍當地市場，集美食市場和咖啡店於一體的Foxtrot，出售精選的當地產品，並在周邊社區送貨，這幾年頗受市場歡迎。

五個月前，該公司在洛根圓環(Logan Circle)開設了其在華盛頓特區的第八家商店，其他商店還分佈在喬治城(Georgetown)、杜邦圓環(Dupont Circle)、海軍造船廠(Navy Yard)、法拉格特廣場(Farragut Square)、弗農山(Mount Vernon)、亞歷山大老城(Old Town Alexandria)、羅斯林(Rosslyn) 和貝塞斯達(Bethesda)。

這些店也都從23日起結束營業。

Foxtrot突然宣布關閉所有門店。(官方臉書)
Foxtrot突然宣布關閉所有門店。(官方臉書)

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