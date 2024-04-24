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特教生被罵笨蛋 芝大高中12.5萬和解

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝大特許高中向一名被教師稱「笨蛋」的特教生，支付了12.5萬元的賠償。(芝大特許高中官網)
芝大特許高中向一名被教師稱「笨蛋」的特教生，支付了12.5萬元的賠償。(芝大特許高中官網)

聯邦法院日前裁定，芝加哥大學所屬的一所特許高中，需向該校一名接受特殊教育學生支付12萬5000元，這名學生在一次事件中遭老師稱「笨蛋」。

這起民權訴訟是由該名學生母親在去年底提出，在達成和解的過程中，學校並未承認有任何不當行為。不過，涉案的老師及教師助理均已從學校離職或被解聘。

芝大特許學校在聲明中表示，「我們不會縱容或容忍2022年12月15日在Woodlawn高中校園發生的此類行為，這違背了我們的政策和價值觀。 」

這起事件過程被學生用手機拍下，長達一分鐘的影片顯示，一名教師及一名教師助理共兩位成年人，對一位15歲的特殊教育學生大喊大叫並貶低他，而這名學生並沒有提高聲音只是持續喃喃自語。

法院紀錄顯示，特教老師潘尼克斯(Aaron Pennix)走到坐在窗邊的15歲少年前，彎下腰並把臉湊到學生的臉面前大喊「你不打算作些什麼嗎？」，男孩這時喃喃自語表示他不想說話。

調查報告稱，老師隨後指著這名學生的臉，該學生蜷縮在座位上，坐在該少年旁的一名女孩開始竊笑，其他孩子也開始大笑。影片開始的15秒後，教師助理賽特(Latilda Sight)的聲音出現大喊「閉嘴，閉嘴。」然後該少年趴在桌上似乎開始哭泣。

潘尼克斯當著全般同學的面說，「他開始哭了，讓他哭，讓他哭。」老師接下來開始不斷提高嗓門對該學生說話，少年喃喃自語回答大多聽不清楚。潘尼克斯此時要求助理將該少年帶離教室。

助理隨後向該學生說了髒話，而少年站起來走向門口時似乎想開始跑，助理用手指推了學生的臉，後來警衛出現將學生從教室押出來，賽特還對其喊「你這個笨小孩」，之後賽特拿起手機打電話給少年的母親。

該名助理在接到學生母親發給她的手機影片後就從學校辭職；特教老師則透過電郵表達後悔自己行為不當。學校當局隔年1月將潘尼克斯解聘。

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