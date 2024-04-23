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芝警疑遭劫車 清晨下班路上中多槍身亡

特派員黃惠玲／芝加哥報導
30歲的韋斯卡21日凌晨遭槍殺。(芝警局)
30歲的韋斯卡21日凌晨遭槍殺。(芝警局)

一名芝加哥警察21日凌晨在家門口疑遭劫車犯槍殺，芝加哥警局表示，不幸死亡的警察為30歲的韋斯卡(Luis Huesca)，他身中多槍倒在住家附近，當時他剛交完班回家，其所開的豐田RAV4休旅車案發後不在現場，警方雖未證實為劫車引發槍戰，但正大規模搜巡線索及疑犯。

在芝警局服務六年的韋斯卡，是長官及同事心中的好員工、好夥伴，21日晚間許多同僚聚集在韋斯卡家中哀悼。

芝警局局長史奈林表示，21日凌晨3時左右，警察從槍擊探測警報(ShotSpotter)接獲在蓋奇公園(Gage Park)的南凱奇大道(South Kedzie)5500街區有槍聲，警察隨後驅車前往該區巡視，最終在西56街3100街區，發現了身中多槍的下班警察韋斯卡，但他所開的車子卻不在現場。

史奈林說，韋斯卡死時穿著警察制服(但有披著外套)。史奈林沒有證實槍擊事件是因為劫車造成，但他表示韋斯卡的車輛被偷。據執法部門消息人士稱，該起襲擊事故大約開了30槍，目前尚不清楚韋斯卡是否還擊。

史奈林也提到，案發幾小時後，警方在56街夾莫扎特街(Mozart)發現韋斯卡的車輛。消息人士稱，現場沒有發現韋斯卡的槍及警徽。

芝市長強森、伊利諾州州長普立茲克隨後也陸續發表了聲明，強森稱「我見了韋斯卡警官的母親及叔叔，並向他們保證，我的政府將全力支持他們應對此巨大損失，」他也向韋斯卡家人及同事表達了慰問。

住在槍擊案地點附近的居民說，他們有聽到密集槍聲，對於韋斯卡的不幸遭遇感到非常悲痛。

去年3月，在蓋奇公園區執勤的警官拉索(Andres Vasquez Lasso)，因據報處理一件家暴案而遭嫌犯開槍打死，與拉索為同期警院生的韋斯卡，當時還在警局發布的悼念影片中形容拉索是「美國夢的縮影」，他說，拉索來到這個國家努力向上，以改變社會、擺脫平庸，拉索做到了，而且拉索「無論是在工作還是在工作之外，他都會花時間幫助別人，」韋斯卡補充， 「他是那些真正配得上這顆星(徽章)的人之一。 他為佩戴這顆星星感到非常自豪。」

他也提到，「我痛恨不公正及無法無天，這就是我當警察的原因。」

目前沒有人因該起槍擊案被拘留。

槍擊 芝加哥 家暴

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