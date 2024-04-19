重建停滯不前 芝歐海爾機場排名下降

在芝加哥市與航空公司達成整修歐海爾機場協議前幾年，紐約就啟動了拉瓜地亞機場的重建工作，並在2015年動工重建耗資80億元的新機場，九年後，該機場兩做備受讚譽的新航站投入使用，最後一座航站樓也將在今年完工；反觀芝城 機場核心部分的建設停滯不前，更因成本超支陷入推進困難。

2018年時任芝市長的伊曼紐(Ram Emauel)與航空公司談成的改建計畫，包括蓋一座全新的第二航站大樓，並增加兩個衛星候機廳。 他卸任市長前，還選出由芝城著名建築師剛真恩(Jeanne Gang)領導的團隊，負責環球航站樓的設計。

當時市府表示，衛星候機廳2022年會動工，環球航站樓則會在2023年啟動工程，然而隨著伊曼紐、萊特福特兩位前市長下台，直到現在的新市長強森就任，雖然修建的部分工程已經完成，但最關鍵的航站樓重建卻還未啟動。

2022年，重建計畫獲得聯邦環境部門的批准而出現曙光，其中第五航站並進行了翻新、擴建，達美航空也從原來的第二航廈遷至第五航廈，以便讓出第二航站空間來進行環球航站及衛星大廳的工程。

然而此時，歐海爾機場兩大主要航空公司美國航空、聯合航空，則對不斷升高的建設成本提出反對意見。新建環球航站樓的最初預算 為85億，疫情 後現價格飆升到121億。

芝市府企圖重新調整興建秩序，擬優先興建環球航站(Global Terminal)，暫緩蓋衛星候機廳，但此計畫卻遭伊州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)的反對。

由於歐海爾機場的航站樓項目現在幾乎舉步維艱，導致該機場在國家航空系統和城市經濟發展中的作用岌岌可危。

在新發布的全球最繁忙機場排名中，歐海爾2023年的排名從2022年的第四降到第九，在國際機場協會的排名中，丹佛和達拉斯等中西部機場，在疫情後的旅客量已經超過歐海爾機場。