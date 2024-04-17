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芝公校明年起ESL、低收生越多 經費越高

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥公立學校系統(CPS)即將迎來重大變化，在市長強森主導下，新學年公校的撥款將從原來的學生註冊人數多寡，轉換為「以學校需求」為基礎來分配經費。根據公校官員公布的預算編制新公式，明年起，每26名小學生將配備一名教師，每21名高中生將有一位教師。

公校官員表示，分配給學校的資金總額不會削減，但「個別學校的經費可能會發生變化。」

CPS將使用更新的「機會指數」(Opportunity Index)來衡量每個學校的需求，並藉此更公平的分配資源。新的方案將基於殘障學生、英語為第二語言學生、低收入家庭學生，以及學校周邊社區的社會經濟狀況等因素來評級，累計分數越高的學校，將被視為有更多的資金需求。

此外，新的人員配置標準，包括每所公校將有一名校長、一名校長助理、一名辦事員，還有至少一名輔導員及至少一名兼職學校助理。在校人數較多或需求較高的學校，輔導員及助理的人數也將增加。其中倍受矚目的輔導員方面，小學平均每600名學生將配置一名輔導員，高中則每500學生配置一名輔導員，學生超過300人的高中，還將配置一名體育主任。

特殊教育及輔助員的經費，則將繼續由中央辦公室提撥。

官員表示，除了基本職位外，校長仍將獲得靈活且可自由支配的資金。而每名小學生新學年至少可以獲得365元，高中生每名則可獲得1095元，如果學校的「機會指數」得分越高，每名學生可以獲得的經費也會增加。

由於原來聯邦撥出的新冠疫情資金，明年將告一段落，這筆經費將用於彌補學區預算赤字，CPS希望能將預算缺口降到3.91億元。為了減少開支，CPS計畫在中央辦公室層面進行裁員，在此同時，也積極向伊州政府尋求更多的經費撥款。

公校 預算 低收入

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