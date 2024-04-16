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芝DNC期間 激進團體「無論是否獲批」都要大規模抗議

特派員黃惠玲／芝加哥報導
美國巴勒斯坦社區網 (U.S. Palestinian Community Network)過去幾個月持續在芝市發動抗議，要求加薩走廊停火。(美國巴勒斯坦網絡臉書)
美國巴勒斯坦社區網 (U.S. Palestinian Community Network)過去幾個月持續在芝市發動抗議，要求加薩走廊停火。(美國巴勒斯坦網絡臉書)

來自全國各地的進步派活動團體，正積極準備在今年8月下旬於芝加哥舉行的全國民主黨代表大會場地外，舉行大規模抗議活動，這些團體表示，「無論是否拿到示威許可」，他們都勢在必行。

這些進步派活動聯盟的領導人，上個月援引第一修正案的權利，證明他們有權在代表大會舉行的聯合中心(United Center)場地外舉行抗議，並因此提出了聯邦訴訟。這些領導人重申，儘管芝市政府拒絕了他們在會場附近的抗議活動申請，但他們會堅持示威。

代表78個激進組織的數百人，在甫結束的周末，於芝城出席了一場「向民主黨全國代表大會進軍聯盟」(Coalition to March on the DNC 2024 )的會議，該聯盟成員均支持巴勒斯坦停火，其他還有來自爭取生育權利、勞工權利、移民及無證客權利的代表。

美國巴勒斯坦社區網絡(U.S. Palestinian Community Network)執行主任阿布達耶(Hatem Abudayyeh)表示，「無論有沒有拿到許可，我們都會去遊行」，他表示，這次的DNC是1968年以來最重要的一次黨代表大會，當年越戰抗議者及黑人解放運動也在芝加哥組織了大規模的示威活動，還因此遭到暴力鎮壓。

他提到，今年民主黨大會期間的遊行，將是芝市有史以來最大規模的巴勒斯坦動員活動。

紀錄顯示，芝市府主張，芝加哥沒有足夠的警力來保護遊行隊伍、控制抗議者以及管理交通。芝市府拒絕這些遊行申請的同時，也對每位申請者提供了相同的替代路線：即改在葛蘭特公園(Grant Park)旁的兩個街區遊行，範圍為從羅斯福路到傑克森大道間的哥倫布路，不過，示威者全數拒絕了市府提議，因為該地點距離大會地點過遠。

這些團體目前計畫在芝城西區舉行兩場抗議活動，一場在8月19日的聯合公園(Union Park)，還有8月22日在亞當斯公園(Addams Park)。

組織上述活動者並疾呼支持者到時踴躍參加，讓人群大到警察難以驅散。

明尼蘇達州反戰委員會(Minnesota Anti-War Committee)的主要組織者阿比(Meredith Aby)說，如果要確保接近拜登，「我們必須讓越多人參加越好，這樣就很難阻止我們接近(關鍵人物)。」

抗議活動組織者稱，芝市長強森出身於社區運動，所以「我們會持續向他提出要求，向他及他的辦公室施壓，確保強森能夠為遊行及抗議活動提供便利。」

阿布達耶說，該聯盟的人數可能會達到數十萬人。

共和黨全國代表大會7月份將先在威斯康辛州的密爾瓦基市登場，該市距離芝城約90哩，到時聯盟的組織工作將初露端倪。

為了確保民主黨全國代表大會的安全，聯邦撥出7500萬元作為保全資金，聯邦當局目前公布將在聯合中心周遭設置安全警戒線，芝警方也已展開培訓工作。

民主黨 芝城 巴勒斯坦

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