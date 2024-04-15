10大民生商品 芝城、全美價格增減比一比

芝加哥今年2月份的汽油價格，比今年1月貴了7.9%。(特派員黃惠玲／攝影)

食品、房屋價格等的變化，關係著各地通膨率高低，芝加哥 聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Chicago)的一項分析指出，近年美國西部、南部的人口增長最快，帶來更多的住房需求，也促使當地房屋、商品成本上漲。芝加哥地區的物價，普遍高於全美平均，其中芝城 今年2月電費比一年前激增超過11％，而2月份汽油價 格更比1月份飆升將近8％，大大增加了民眾日常開銷。

其他一些不容易運輸的商品，在某些地區將更易受到供應鏈中斷影響，例如汽油價格上漲時，將反季節農產品送到氣溫較低的地區，運輸費就會更貴。反觀氣候叫暖的地區可以繼續種植農產品，相對比較不會出現價格飆漲的情形。

電力成本也是造成各地物價不同的一大原因，這主要取決於不同城市所使用的主要能源種類，以及其所面臨的全球和環境影響程度。

為了對這些差異有進一步的了解，美國新媒體公司「斯塔克網站」(stacker.com)依據美國勞工統計局的數據，將芝加哥10種商品的價格變化，與全國相同商品在今年2月份的價格變化進行了比較。

1, 服飾：芝城今年2月比去年同期價格增長1.2%，全美價格則持平；芝城2月比1月提高了2%，全美同期價格增加3.2%。

2, 麥片及烘焙食物：芝城價格年比增幅2.5%，全美同期1.7%；芝城與1月份比，芝城增幅0.2%，全美0.6%。

3, 肉類、魚類、雞蛋：芝年度價格2月比增長1.7%，全美降價0.5%；芝城比1月份跌價0.8%，全美反增長0.1%。

4, 水果、蔬菜：芝年比價格變化增幅0.8%，全美增0.8%；芝市月比降價1.8%，全美降0.2%。

5, 非酒精飲料：芝加哥年比價格增幅6.3%，全美2.3%；芝城月比增1.2%，全美微升0.2%。

6, 房屋價格：芝城年比住房價格上升4.2%，全美增幅4.5%；月比芝城提高0.4%，全美上升0.5%。

7, 牛奶及奶製品：芝城年比上升1%，全美反降1.8%；月比芝加哥微漲0.3%，全美降價0.6%。

8, 電費：芝加哥今年2月電價比去年同期貴了11.1%，全美同期增幅3.6%；月比芝城提高1.8%，全美降價0.1%。

9, 瓦斯費：芝城年比降價9.5%，全美也降了8.8%；月比芝加哥貴了3.4%，全美上升0.7%。

10, 汽油：與去年2月相比，芝加哥油價降了4.1%，全美降了3.9%；與1月份比，芝加哥油價猛增7.9%，全美增幅則為4.3%。