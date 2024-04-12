芝郊區警訊 刺客遊戲險釀大禍

聖查爾斯警局在臉書貼出高中生「刺客遊戲」中使用的水槍，外觀與真槍非常類似。(聖查爾斯警局臉書)

芝城 多個郊區警察局對一種高中生正在玩的遊戲「高年級刺客」(senior assassins)均發出警告，其中葛尼警察局(Gurnee Police Department)表示，日前一群戴著滑雪面具的高三學生，拿著看似槍枝的水槍進入一家餐廳，並向在內用餐的學生射擊，結果一名持有隱蔽攜槍證(CCL)的顧客，誤以為是真的槍擊 威脅而掏槍自衛。

「高年級刺客」遊戲在社交媒體上走紅全國，在遊戲中，玩家會被隨機分配一個目標，然後他們必須用水槍對該目標做「標註」(tag)。

葛尼警局稱，該起「刺客」遊戲事件發生在史考基高速路(Skokie Highway)夾河畔路(Riverside Dr.)的餐館Point Pancake House。餐館員工表示，當戴著面罩的學生持水槍進入餐廳，並試圖用水槍噴其他正在吃飯學生時，引起一位也在餐廳吃飯、持有隱蔽槍證且隨身攜槍的顧客，誤以為是一次真的威脅攻擊。

警官蓋勒(Shawn Gaylor)說，據他所知，該名顧客當時正在掏出武器亮出槍枝，還好及時弄清楚了狀況，幸運無人受傷，警方警告，如果沒有及時發現真相，事態極可能迅速升級。

阿靈頓高地(Arlington Heights)、巴勒特(Bartlett)、聖查爾斯(St. Charles)等地方警察局，以及Homewood 153學區 ，都對「高年級刺客」遊戲發出了警告。

阿靈頓高地警局說，有次接到一位房主舉報，有一名持槍男子從他家後院跑過去，警方接到報案後立刻出動大批警力，最後才發現是學生在玩刺客遊戲。

聖查爾斯警局表示，上周有居民以為參與遊戲的學生「水槍手」是真的歹徒埋伏而報警。該局局長基根(James Keegan)說，有三個年輕人從一輛停著的車子裡跳出來，躲在灌木後面，「你知道，場景看起來就像即將發生槍戰。」

葛尼警局提醒公眾，「刺客遊戲」中的槍枝，無論是真槍或假槍，都可能為公眾帶來恐懼，「類似事件將可能以擾亂治安控罪。」

Homewood 153學區10日下午在Willow學校附近，有青少年持水槍互相追逐，引起警方高度關注，該學區及警方立即要求家長跟孩子們談談攜帶類似真槍的後果。

本月初，芝西郊瑞柏Neuqua Valley高中一名學生在停車場與人發生衝突，民眾看到學生手中有槍撥打了911報案，一度導致場面混亂。本周稍早，Homewood學區的一所學校，因誤報有人在學校附近攜槍而馬上封鎖校園，Homewood警局表示，類似事件如果發生在晚上，將更難區分武器真假而造成更大混亂。