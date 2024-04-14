成本漲、利率高 芝加哥新建公寓大樓掛零

兩年前完工的Cirrus公寓大樓(左二)，以小坪數、低總價、公共設施完善吸引買主。(Cirrus臉書)

多年來芝加哥 市中心公寓大樓新建計畫此起彼落的情況，在今年已經畫下句點。根據房產公司Integra Realty Resources指出，高昂的建築成本加上高房貸利率 ，促使大規模公寓建設在今年戛然而止。

Integra Realty Resources董事總經理利斯納(Gail Lissner)說，從2015年以來，芝市中心興建了多棟公寓大樓，大約開發了2500棟公寓，其中還有600棟到現在仍在銷售。

利斯納說，建築成本提高加上高房貸，不僅阻礙了豪宅的銷售，也讓開發商紛紛暫停了新建公寓大樓的計畫。

統計顯示，2015年至今，如果以單位計算的話，芝市中心建成約3.1萬個出租單位，範圍包括黃金海岸、河北區、南環區、西環區，但目前市中心沒有任何在新建中的公寓，也沒有新項目的計畫。

利斯納說，如果你想要住新建公寓，選擇可說非常少。她說，過去幾年，建商在市中心開發了一些小型精品公寓項目，銷售情況不錯，但市中心還要過幾年，才會出現像湖濱東區新建的Cirrus大廈、南環區南岸的Reed大廈，以及威克大道東363號的芝加哥瑞吉酒店住宅大樓這類大規模項目。

Lendlease開發公司中部區開發總監科德爾(Jonathon Cordell)說，在可預見的未來，不會有任何大型公寓出現。該開發公司為Cirrus大廈、Reed大廈的興建者。

一般而言，公寓開發商可以更好的應對高昂的建築成本，因為市中心的租屋族要比購房者更快住滿新的出租單元，尤其在利率高漲的時期，買房者通常必須做出更多準備、支付更高成本，助長了租屋族的有增無減。

科戴爾說，該公司正在通過提供較低利率貸款 來解決這個問題，該公司還允許符合條件的購屋者，在完成交易前允許他們先租住該住房一年。

利斯納說，近年來建造的大多數公寓都是大型超豪華單位，面積超過2000平方呎的公寓，價格動不動就要幾百萬元，現在貸款利率高，這類公寓很難出售，尤其目前市中心對於郊區空巢老人的吸引力越來越小。

這也是Cirrus、The Reed採取不同策略，改推出面積較小，甚至有的只有630平方呎，售價約40萬的公寓，在此同時，建商在新公寓大樓內，設立了游泳池、狗公園、遊戲室等完整公共設施，藉此吸引租客及買家。