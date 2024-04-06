我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音又出事了 西南航空德州飛賭城「發動機起火」

美東罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

全美多所大學 新生費用年逾9萬

特派員黃惠玲／綜合報導
今秋入讀南加大，如果沒有任何經濟援助，年度開銷高達9.5萬元。(南加大臉書)
今秋入讀南加大，如果沒有任何經濟援助，年度開銷高達9.5萬元。(南加大臉書)

全美各大學最近陸續完成發放錄取通知，200多萬名高中畢業生，也正在做出就讀哪所大學的決定，隨著近年的通貨膨脹，一些大學的學費、食宿、雜費的公定年度開銷，已經達到令人咋舌的9.5萬元。

這也意味著一個有三個子女的富裕家庭，所有孩子念完四年大學時，父母可能要花費超過百萬。不過，這幾年來，愈來愈多擁有鉅額捐款的大學，更加注重家庭不富裕學生入讀，部分收入較低的家庭，可能只需要繳交學費的10％，因此對有些家庭而言，上一所菁英私立大學，其實比上一所州立大學的花費還少。

波士頓附近的衛斯理學院(Wellesley College)經濟學教授拉文(Philip Levine)說，九萬元對許多家庭來說顯然是一大筆錢，但對大多數人來說，並不需要真的付出這麼多金額，因為一些大學慷慨的獎助金系統，大大降低了就讀成本。

衛斯理學院今年秋季的學雜費首度超過九萬元，達到9.2萬。但該學院指出，近六成學生可以拿到經濟援助，平均援助金額超過6.2萬元，這樣一來，等於學生的開銷減少了三分之二。

除了衛斯理學院外，今年公定開銷超過九萬元的學校，包括南加州大學9.5萬、加州哈維穆德學院(Harvery Mudd College)9.3萬、賓州大學9.2萬、布朗大學9.2萬、達特茅斯學院9.1萬、波士頓大學9萬。去年公定價就已近九萬的紐約哥倫比亞大學、芝加哥大學，目前尚未公布今年的預期費用。

哈佛大學今年秋季的入學費用也達到9.1萬元，不過該校指出，家長平均要繳的費用僅為1.3萬元，還有幾乎四分之一的家庭根本不用繳費。哈佛擁有超過500億的捐款，因此可以慷慨提供豐厚的獎助金。

根據美國大學理事會(College Board)的分析報告，去年私立大學的平均費用為六萬元，公立州內生的平均費用為2.9萬元，公立州外生平均費用4.7萬元。

不過，今年美國教育部推出的「免費申請聯邦學生援助表」(Free Application for Federal Student Aid，FAFSA)出現補助計算公式錯誤，導致今年許多即將進入大學的新生，搞不清楚各大學究竟能為他們提供多少資助而面臨嚴重焦慮。

財政援助專家康特羅維茲(Mark Kantrowitz)說，新表格的推出，絕對是一場災難。除了一再出現延誤及故障外，新系統還存在其他問題，包括對父母身分證明要求更嚴格，使得儘管子女是美國公民，符合援助資格，但其無證家長卻不敢申請。

加州大學 波士頓 美國公民

上一則

準備子女4年大學教育費 愈早愈好

下一則

大學貴 補助少 華人中產家庭煎熬

延伸閱讀

2024春季升學規劃講座／Admission Masters分享要訣

2024春季升學規劃講座／Admission Masters分享要訣
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
多年沒連絡突收亡父龐大遺產 少女想獨占被母批太自私

多年沒連絡突收亡父龐大遺產 少女想獨占被母批太自私
2024春季升學規劃講座／飛達教育揭頂級名校申請成功3要素

2024春季升學規劃講座／飛達教育揭頂級名校申請成功3要素

熱門新聞

Alex張說，女兒應該會選擇入讀西北大學，因為該校提供最多獎助金。(Alex張提供)

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

2024-04-05 11:44
佛州州長德桑提斯(中坐者)簽署HB 621法案，加大對占屋者的懲罰力度。(州長臉書)

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

2024-03-29 11:08
正在台灣進行文化沉浸之旅的伯金(立者前排左三)，與其他19名同學、老師在花蓮時遇到大地震，圖為之前在台北總統府前的合影。(St Ignatius 高中臉書)

花蓮飯店遇大地震 芝高中20位師生台灣之旅「震」驚

2024-04-04 08:53
芝加哥交響樂團宣布由麥凱萊從2027/28樂季擔任該樂團音樂總監。(芝加哥交響樂團臉書)

王羽佳前男友、28歲麥凱萊 成芝交響樂團最年輕音樂總監

2024-04-03 11:15
王志東。(特派員黃惠玲／攝影)

從偷渡到走線 資深律師王志東談華人移民趨勢演變

2024-04-01 09:22
示意圖。Image by Darko Stojanovic from Pixabay

北卡健保全美最貴 夏威夷最便宜 39%憂無力支付

2024-04-03 02:15

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶