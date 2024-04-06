全美多所大學 新生費用年逾9萬

今秋入讀南加大，如果沒有任何經濟援助，年度開銷高達9.5萬元。(南加大臉書)

全美各大學最近陸續完成發放錄取通知，200多萬名高中畢業生，也正在做出就讀哪所大學的決定，隨著近年的通貨膨脹，一些大學的學費、食宿、雜費的公定年度開銷，已經達到令人咋舌的9.5萬元。

這也意味著一個有三個子女的富裕家庭，所有孩子念完四年大學時，父母可能要花費超過百萬。不過，這幾年來，愈來愈多擁有鉅額捐款的大學，更加注重家庭不富裕學生入讀，部分收入較低的家庭，可能只需要繳交學費的10％，因此對有些家庭而言，上一所菁英私立大學，其實比上一所州立大學的花費還少。

波士頓 附近的衛斯理學院(Wellesley College)經濟學教授拉文(Philip Levine)說，九萬元對許多家庭來說顯然是一大筆錢，但對大多數人來說，並不需要真的付出這麼多金額，因為一些大學慷慨的獎助金系統，大大降低了就讀成本。

衛斯理學院今年秋季的學雜費首度超過九萬元，達到9.2萬。但該學院指出，近六成學生可以拿到經濟援助，平均援助金額超過6.2萬元，這樣一來，等於學生的開銷減少了三分之二。

除了衛斯理學院外，今年公定開銷超過九萬元的學校，包括南加州大學 9.5萬、加州哈維穆德學院(Harvery Mudd College)9.3萬、賓州大學9.2萬、布朗大學9.2萬、達特茅斯學院9.1萬、波士頓大學9萬。去年公定價就已近九萬的紐約哥倫比亞大學、芝加哥大學，目前尚未公布今年的預期費用。

哈佛大學今年秋季的入學費用也達到9.1萬元，不過該校指出，家長平均要繳的費用僅為1.3萬元，還有幾乎四分之一的家庭根本不用繳費。哈佛擁有超過500億的捐款，因此可以慷慨提供豐厚的獎助金。

根據美國大學理事會(College Board)的分析報告，去年私立大學的平均費用為六萬元，公立州內生的平均費用為2.9萬元，公立州外生平均費用4.7萬元。

不過，今年美國教育部推出的「免費申請聯邦學生援助表」(Free Application for Federal Student Aid，FAFSA)出現補助計算公式錯誤，導致今年許多即將進入大學的新生，搞不清楚各大學究竟能為他們提供多少資助而面臨嚴重焦慮。

財政援助專家康特羅維茲(Mark Kantrowitz)說，新表格的推出，絕對是一場災難。除了一再出現延誤及故障外，新系統還存在其他問題，包括對父母身分證明要求更嚴格，使得儘管子女是美國公民 ，符合援助資格，但其無證家長卻不敢申請。