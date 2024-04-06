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準備子女4年大學教育費 愈早愈好

特派員黃惠玲／芝加哥報導
一般中產家庭的子女，無論就讀公私立大學，到畢業前，每個孩子大概至少要花掉7、8萬元。(pexels)
一般中產家庭的子女，無論就讀公私立大學，到畢業前，每個孩子大概至少要花掉7、8萬元。(pexels)

大學愈來愈貴，許多父母因經濟壓力沉重，婦女投資平台Ellevest網站提供七種打理子女大學儲蓄的計畫，並呼籲家長愈早為孩子準備大學教育基金愈好，以下為七項方式：

1.529大學教育儲蓄計畫：529沒有收入或年繳款限制，且存入及提款時可享免稅優惠。 此計畫可以指定為受益人(子女)儲存教育相關費用。這項由各州政府設立的計畫，大多未硬性規定資金必須讓子女就讀州立大學。

2.529預付學費計畫：此計畫為選擇特定學校預付大筆學費，這也意味著鎖定該校現在的學雜費標準，但不包括食宿、書籍費等。該計畫僅在少數州提供，且孩子必須是就讀該州公立大學(麻州可選讀州外大學)。大約有300所私立大學也有這種529預付學費的選擇。

3.卡佛岱教育儲蓄帳戶(Coverdell Education Savings Account，Coverdell ESA)：存下來的錢可以繳交孩子小學到大學的各種教育費用包括學費，不過這筆錢必須在孩子年滿30歲前使用，否則需將受益人改為30歲以下的其他親戚。

這項儲蓄每年可存最高2000元，但如個人收入超過11萬，就無資格使用Coverdell ESA。 收入在9.5萬到11萬間，存款上限也會降低。

4.羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)：Roth IRA的錢可以用於退休，也可用於符合條件的教育費用。2024年Roth IRA的年度繳款上限為7000元，超過50歲則為8000元。羅斯IRA的錢不會對孩子獲得經濟援助的資格產生重大影響，但如提取該帳戶的錢會增加當年收入總額。

5.應稅投資帳戶(Taxable investment account)：如想投資未來教育費用，又希望可以自由將此儲蓄花在孩子需要的東西，則可考慮常規應稅投資帳戶。如不確定孩子將就讀公立或私立學校，但想確保可以支付孩子100%學費，然後又不會在529計畫存過多資金，那麼應稅投資帳戶的錢，即可支付超出州內公立大學費用之外的開銷。

6.保管帳戶(custodial account)：保管帳戶根據「統一未成年人受贈法」(Uniform Gifts to Minors Act，UGMA)與「統一未成年人財產受讓法」(Uniform Transfers to Minors Act，UTMA)成立，可存放現金、股票、共同基金等，UTMA還可保管房地產。兒女屆滿18歲即可動用戶頭內的存款，做為上大學或其他用途。

7. 2503(c)信託：也稱為未成年人信託，功能類似UGMA/UTMA 帳戶，缺點是要透過律師設立，稅率較高且複雜，此信託資產會很大程度影響獎助學金的決定。 好處是可在條款中規定，一旦孩子年滿18歲或21歲，他們不會自動獲得這筆錢的控制權，僅需開個暫時的窗口，讓子女在需要時提錢。

投資 儲蓄 退休

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