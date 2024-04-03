伊州白卡變動 美亞籲主動查詢投保狀態

美亞健康協會醫療保險專員李列方提醒持白卡保戶，如喪失白卡可利用歐記健保的「特別註冊期」申購健保。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州醫療保險過去幾個月來有多項重大變動，導致許多華人居民喪失醫保不自知，直到收到醫療帳單才慌忙求助。美亞健康協會呼籲，尤其是持有伊州 醫療白卡 (Medicaid)的保戶，務必上網確認投保狀態，如發現健保被停，應盡快從歐記健保 開放市場的「特別註冊期」(special enrollment period)購買保險，以免醫保中斷。

美亞健康協會的醫保專員李列方表示，一位68歲的持白卡華裔耆老，日前收到一張近700元的皮膚藥膏帳單嚇了一跳，經查這位長輩拿的是伊州向持綠卡未滿五年、65歲及以上居民發出的特別白卡。

該項福利來自於伊州「成人移民健康福利」(Health Benefits for Immigrant Adults)、「耆老移民健康福利」(Health Benefits for Immigrant Seniors)計畫，不過，伊州醫療保健及家庭服務廳上個月已經宣布，因經費不足停止該項福利，意即持綠卡不滿五年者，將不再有資格拿到醫療補助(Medicaid-like，類白卡)。

雖然有合法身分可購買歐記健保，但年紀大但綠卡未滿五年的長輩，往往因無收入而未申報所得稅，導致買了歐記健保卻拿不到透過退稅發給的健保津貼，一旦發生這種情況時，美亞建議盡早購買其他私人健康保險，以免有重大醫療需求時無力支付鉅額帳單。

在此同時，過去三年因為疫情而暫停的伊利諾州白卡個人資料更新程序，即日起已恢復，美亞健康協會呼籲，如果因此失去白卡，又未在期限內購買歐記健保的民眾，可從健保開放市場的「特別註冊期」購買健康保險。

李列方說，每個白卡持有人的健保截止日期不一，因此建議持白卡者主動查看自己的健保狀態。

如果收到州府的補件或停卡通知，須在規定時間內向伊州白卡辦公室寄出續期表，每個白卡保戶收到續期通知的時間不盡相同，截止記交續期表格的時間也各異，一般州府會給與收到白卡續期信的保戶30天時間，來完成續期程序。

如在規定時間內，白卡辦公室沒有收到續期表，或經審核不再符合白卡資格，那麼白卡辦公室會在截止繳交表格期限後的第15天，寄發白卡取消的通知信。

美亞說，如果因故錯過了截止日期，還是應該在截止期後的90天內提交續期表，這樣做的話，白卡資格有可能恢復，一旦過了90天，則須全部重新申請。

李列方說，一般情況下，大部分的歐記健保購買者都可以拿到政府的保費補助。如有相關疑問，可致電美亞(312)225-6806、(312)225-6859，或到美亞辦公室詢問，地址：228 Cermak Rd. 2F，218 W 26th St.。