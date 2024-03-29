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眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

伊利諾小鎮日全食熱點 州府發布旅行警告

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥艾德勒天文館外，豎立了觀看日全食的濾光鏡，如天氣允許，下月8日將舉行觀看日全食活動。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥艾德勒天文館外，豎立了觀看日全食的濾光鏡，如天氣允許，下月8日將舉行觀看日全食活動。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著歷史性的日全食即將接近，有機會看到日全食的伊利諾州對計畫前往該州南部觀看日全食的民眾，發布緊急旅行警告。伊州運輸廳(Department of Transportation)表示，任何計畫穿過前往該州南部的民眾，因為4月8日下午日食將在該地區達到全食，因此務必採取緊急預防措施。

伊州運輸廳表示，最需要留意的高速公路路段，包括通往全食路徑的57號州際公路，以及穿越全食發生地點的45號州際公路。伊州警告，如果計畫在該州觀看日全食，請勿將車停靠在一般街道、高速公路或州際公路的路肩。

運輸廳也提醒，因為許多車輛不會自動感應開燈，所以在日全食期間，應打開車子的頭燈，確保安全。如果日全食發生時正在開車，請勿考慮拍照，此外，也不要戴著觀看日全食的濾鏡開車。

伊州的卡本戴爾(Carbondale)、馬里恩(Marion)、埃芬姆(Effingham)將是觀看日全食最熱門的城市，也預計會湧入多達10到20萬的人潮，該州日全食時間將從下午1時58分到2時6分間，假使計畫到這幾個地點看日食者，請確保在日全食發生前後，預留額外的行車時間。

4月8日當天，卡本戴爾南伊州大學(SIU)將與美國國家航空暨太空總署NASA聯合舉辦「日全食節」活動，該地各中小學也配合日全食停課   一天。。

運輸廳也呼籲民眾記得隨時查詢當天的交通狀況，運輸廳官網將隨時更新相關信息，網址：https://reurl.cc/M4a0Ln。

芝加哥地區雖然看不到日全食，不過巔峰時間段太陽94%的面積將被遮蔽，也幾乎等於是日全食。芝加哥地區的日食將在4月8日從下午12時51分到下午3時22分，預計2時7分左右為日食高峰。

芝加哥艾德勒天文館(Adler Planetarium)將在4月8日下午，在館外舉辦多項相關活動，詳情可查詢天文館官網：https://reurl.cc/qrx560。

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