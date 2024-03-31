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NOAA預測 中西部北區迎暖春 聖嬰現象漸轉弱

特派員黃惠玲／芝加哥報導
氣象預測中心的地圖顯示，未來三個月西岸的西北部、中西部的北部均呈現深橘色，預測氣溫將高於往年平均。(NOAA)
氣象預測中心的地圖顯示，未來三個月西岸的西北部、中西部的北部均呈現深橘色，預測氣溫將高於往年平均。(NOAA)

國家海洋暨大氣總署 (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)氣候預報中心(Climate Prediction Center)新發布一份長期預告顯示，今年春天美國幾乎所有州的天氣，都傾向於比平均氣溫更暖。

這份氣候報告僅為預測，仍有可能會有變動，這也意味著伊州4月仍然可能會下雪，但根據NOAA觀察到的氣候指標，國家預報員表示，伊州大部分地區有五成到六成的機會，迎來溫暖春季。

其他州的情況也跟伊州類似，根據氣象預報地圖，大部分州都呈現橘色，橘色越深顯示該地區在4月到6月間的氣溫，比平均紀錄更溫暖的可能性越大。而最容易出現反常高溫的地區包括太平洋(美國西岸)西北地區、中西部北部地區及五大湖。

伊州部分地區預計將迎來溫暖天氣，並會有額外降雨。根據NOAA的預測，伊州南部地區以及東岸及南部的大部分地區，將傾向有一個於比往年同期更潮濕的春天。另一方面，太平洋西北部及西南部的小部分地區，今年春天少雨比較乾燥。

氣候預報中心表示，「儘管春季的預測通常不太準確，但以過去的觀察看來，反聖嬰現象有一定的趨勢會跟隨在強烈的聖嬰現象後發生。」該中心表示，在4月到6月間，有79%的機率發生中性「聖嬰-南方振盪現象」；反聖嬰現象有55%的可能性會在6月至8月間發生，且發生機率仍在增加中。

氣象學家也呼應上述說法表示，已經持續九個月的「聖嬰現象」(El Niño)，在今年春天逐漸轉弱，預計在今年6月前會告一段落，全美各地也將因此迎來溫暖潮濕春天。

一旦聖嬰現象結束，今年下半年將接替出現反聖嬰現象(La Nina)，其天氣模式特徵是太平洋處於異常低溫狀態，在這兩種狀態間，將可能會有短時間的「中立」狀態。

預測到今年秋冬，人們才會感受到「反聖嬰」的最大影響。反聖嬰的冬季，通常意味著南部地區乾燥，溫度高於平均水平，而太平洋西北部、俄亥俄河谷(Ohio Valley)往往會有更多降水，而北部各州則可能會出現異常寒冷的天氣。

伊州 低溫 高溫

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