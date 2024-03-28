芝城梅氏總公所春宴 600宗親、嘉賓迎新春

嘉賓、宗親敬酒。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城 梅氏總公所日前在南華埠 富麗華餐廳舉行盛大龍年春宴，近600位人士從全美各地聚集芝城歡聚一堂，氣氛熱絡，充分展現梅氏宗親的高度凝聚力。

芝城洪青體育社五隻醒獅首先現身演出，芝城梅氏總公所主席梅浩泉、梅浩森以及各地的顧問、元老們，陸續向舞獅餵紅包，接著由梅氏合唱團高歌梅氏主題曲「梅花」後揭開序幕。

梅施美英(右二)擔任春宴主持人。(特派員黃惠玲／攝影)

梅氏公所合唱團獻唱「梅花」。(特派員黃惠玲／攝影)

梅施美英、梅冠良擔任春宴主持人，梅浩泉首先感謝大家撥冗出席梅氏春宴，他也提到，社區及社團的繁榮進步，需要新一代年輕人的參與，他呼籲年輕一輩積極參與社團及社區活動。

芝城梅氏總公所向宗親、嘉賓恭賀新春。(特派員黃惠玲／攝影)

剛剛取得民主黨初選提名的伊利諾州州眾議員馬靜儀也出席了春宴，她感謝大家對她的支持，由於年底大選該職位為同額競選，因此初選勝利等於當選，來自波士頓華埠社區議會的梅麗梨，在祝賀新年，也希望年輕人加入公職，為社區謀福。

馬仕威樂團演出。(特派員黃惠玲／攝影)

宗親們在享受美食之餘，來自波士頓的馬仕威樂隊(Mass Way Group)也在台上演出動人歌曲，迴響熱烈。