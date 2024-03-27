想在芝城過舒適 年薪至少近10萬 時薪要47.53元

在芝城生活舒適，個人年薪要將近10萬才能達標。(特派員黃惠玲／攝影)

由於美國各地物價仍在上漲，幾乎每個居民的預算 越來越緊張，口袋也越來越空空蕩蕩，究竟現在在美國要賺多少錢，才能過得比較輕鬆？一項研究指出，舒適生活所需薪資最低的前十名城市，集中在德州 與中西部，其中芝加哥排名第61位，紐約市 則是達到舒適生活所需薪資最高城市。

金融科技公司SmartAsset根據50/30/20的預算分配法，即50％工資用於滿足住房、雜貨、交通等需求，30％用於娛樂、愛好，20％用於償還債務、儲蓄和投資，調查了美國99個城市的居民收支情況。並根據50/30/20的預算原則，列出了全美這些城市的單身成人舒適生活所需的最低年薪排名。

芝城在該榜單中名列61位，統計顯示，芝加哥要過舒適生活的所需時薪為47.53元，所需工資為9萬8550元；如果有兩個孩子的雙薪家庭，兩名成年人的所需年薪要24萬1280元。

有一對子女的雙薪家庭，在全美大都市平均年薪要有23.5萬，才能輕鬆支付債務、投資未來。(pexels)

在這份排行榜上，奪下全美最低薪就能過上舒適生活的城市為德州休士頓，該市達到生活標準的所需時薪為36.10元，單身成人所需年薪7萬5088元，雙薪父母及兩子女的家庭年薪要達到17萬5219元。

其他排名前十的城市以及在該地區舒適生活的最低時薪、年薪，依序為第二：德州艾爾帕索(El Paso)36.18元、7萬5254元，第三：德州拉伯克市(Lubbock)36.24元、7萬5379元，第四：俄亥俄州托麗多(Toledo)37.26元，7萬7501元，第五：德州拉雷多(Laredo)37.72元、7萬8458元。

第六：威斯康辛州米爾瓦基(Milwaukee)38.30元、7萬9664元，第七：肯塔基州雷辛頓(Lexington)38.46元、7萬9997元，第八：奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)39.98元、8萬1078元，第九：堪薩斯州維其塔(Wichita)39.04元、8萬1203元，第十：俄州克利夫蘭39.32元，8萬1786元。

所費不貲的紐約市，單身成人要過上舒適生活，最低時薪要達66 .62元，年薪則要有13萬8570元，而要支付基本需求的話，在紐約市估計年薪要有7萬元。

而就全美大都市來說，平均個人年薪要有9萬6500元，有一對子女的雙薪家庭則要賺到23萬5000元，才能輕鬆支付債務、投資未來。雙薪雙子女家庭年薪必須有30萬才能達到舒適生活的城市有六個，前三名為舊金山(33萬9123元)、聖荷西(33萬4547元 )、波士頓(31萬9738元)、維吉尼亞州阿靈頓(Arlington，31萬8573元)。