芝無證移民 7個月吃掉政府5000萬

芝加哥提供加勒比海食物的餐館Grarifuna Elava東主表示，椰子飯、烤雞受此間收容所的移民歡迎。(餐館臉書)

從去年8月至今，芝加哥 市接收了約3.7萬個尋求庇護移民 ，其中大部分來自委內瑞拉，而芝市、州府為了提供這些移民的三餐，累計花費將近5000萬元。

但這些透過承包商提供給各移民收容所的餐點，受到移民們褒貶不一的評價，根據收容所收到的投訴，雖然新移民稱他們什麼都吃，但經常抱怨食物太冷、太辣或放太久，甚至不夠吃。

根據紀錄，從去年8月到今年2月間，市府花出大約3130萬元支付這些移民的三餐費用，此外，接受市府、伊州州府經費補助的大芝加哥食物銀行(Greater Chicago Food Depository)，在同期也花掉1760萬元提供這些移民食物。

統計顯示，到2023年年底，大芝加哥食物銀行每天向芝市21個移民收容所提供三餐，總計約送出200萬份餐點，平均每份價格為6到8元。食物銀行稱，三餐中有兩餐是熱食，另外早餐則發給移民們水果、麥片、牛奶、咖啡 。

為移民收容所提供餐食的餐館之一，Grarifuna Elava東主卡司提洛(Rhodel Castillo)說，接下這筆生意後，他非常用心的研究這些移民的飲食口味，發現椰子米飯、烤雞是移民們的最愛，「我們每周要用好好幾百磅的米，好幾百磅的豆子，還有相當多的炸香蕉，以及雞肉。此外，美乃茲還有番茄醬也用量很大。」

然而這些用心準備的餐點送到收容所後，委由收容所工作人員依照指示儲存、處理後才能上菜，而收容所員工的流動性大，往往在如何正確處理食品的過程中出現差錯，例如沒有回報移民反餽信息，沒有正確統計移民人數等，甚至有時工作人員沒有真正做好清潔工作。