THC零食容易從網路取得 兒童健康陷入危險

Trips Ahoy是流行的THC零食。(ontariothcdelivery.com截圖)

許多從網路上可以輕易購得偽裝成零食的合成高劑量四氫大麻 酚(THC)產品，正在對孩子健康造成不可忽視的影響。

芝城 衛生局官員、醫師表示，例如名稱叫做Trips Ahoy、Zkittles的產品，外觀看起來就像一般坊間受歡迎的零食，但它們實際上是THC合成產品，比受管制的大麻效力更強，而且更容易獲得。一旦吃下一整袋的這種零食，孩童可能因此病重。

芝加哥 露黎兒童醫院(Lurie Children's Hospital)藥物使用和預防計畫醫療主任拉赫曼達爾(Maria Rahmandar)表示，孩子們在吃了這些零食後被送到急診室，出現偏執、幻覺和嘔吐症狀，然而很多時候，孩子們根本不知道自己吃了什麼。

根據毒物中心研究數據，青少年和五歲以下兒童是受大麻食用暴露影響的最常見年齡層。 由於幼兒在無意食用大麻食品後可能需要就醫，因此如果兒童食用大麻食品，父母或照顧者應立即聯繫毒物控制中心尋求專家建議。

此外，無論是否出現症狀，家長和照顧者都應致電中毒控制中心，因為食用後可能不會立即出現症狀。與吸入大麻後相比，中毒症狀發生得更慢且更難以預測。

伊利諾大學藥學院對這些THC零食產品進行了測試，發現其中一些產品的效力比合法食品還要強。根據UIC藥學院的研究，93%的受測食用產品包裝標籤上的THC劑量標示不準確，誤差範圍從61%到456%間不等，其中一種零食中的THC含量，更比伊州大麻法定劑量高出70倍。

合成四氫大麻酚產品，即大麻素，最早出現在庫克郡監獄，有囚犯吃了這些產品出現生病症狀而被發現。而現在，這些零食卻把行銷矛頭轉向學齡兒童。

芝加哥第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)說，這些情況都發生在監管範圍之外的管道，人們正在因此生病。他提出了幾項法令建議，希望禁止這些產品，或至少將它們納入監管範圍。

執法部門表示，要監管這些非法產品的困難，在於這些商品變化萬千，導致執法人員很難全面掌握，也因此無法保證能夠徹底從市場移除。