伊州華裔議員力推 允許父母追蹤子女社群媒體

伊州眾議會將全員表決「薩米法案」，該法允許父母追蹤子女社交媒體活動。(pexels)

社交媒體及網路的使用上癮，對兒童與青少年的影響日益嚴重，透過伊利諾州華裔州眾議員江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)主導，眾議會委員會日前投票 通過「讓父母選擇保護法案」(The Let Parents Choose Protection Act)，該法將允許家長透過第三方軟體追蹤孩子上網情形。

馬里蘭州議員也「高度關切」過度使用社媒造成兒童身心傷害，現正在擬定系列法案確保孩子安全。

伊州 眾議會通過的法案HB 5380，也稱為「薩米法案」(Sammy's Law)，這項法律江珍妮主導，並獲得伊州檢察長羅武(Kwame Raoul)的背書。

此法案是以16歲就死亡的薩米·查普曼(Sammy Chapman)命名。查普曼在社媒Snapchat上購買了含有芬太尼的毒品，寄到家中後服用致死。

「薩米法案」要求社群媒體平台向第三方軟體提供數據，以便家長可以在線上追蹤孩子搜尋了哪些資料、信息，例如他們的孩子正在搜尋與自殘、吸毒和網路霸凌相關的主題，該應用程式就會啟動對父母的提醒。

芝加哥母親布朗斯坦(Rose Bronstein)日前在議會聽證會上作證表示，她15歲的兒子內特(Nate)遭到同學網路霸凌，最終在2021年自殺身亡，「請幫助我們拯救其他孩子的生命，」布朗斯坦說。

伊州眾議會委員會隨後一致通過該法案，並將全案移交州眾議會全員投票表決。

馬州 眾議會、參議會的專家小組，近日也聽取了一些兒童家長的意見，這些父母稱，孩子們有的在網上遭霸凌自殺，有的在參加危險的網路挑戰遊戲後死亡，家長們希望立法者能夠正視問題，並推出法案規範防範悲劇。

喬治華盛頓大學商學院戰略管理與公共政策助理教授巴爾加瓦(Vikram Bhargava)說，學術界對社交媒體帶來危害是否為偶發而仍在爭論，但這類危害的確讓人憂慮。

不過，巴爾加瓦提到，目前人們的確透過網路平台增加了聯繫與保持社交，對兒童來說，上網已早就成為一種常態。儘管巴爾加瓦沒有對馬州議會是否應該對相關法案立法表達立場，但他說，立法者應重視有關過度監管科技業的擔憂。