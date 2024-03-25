我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

馬英九4／1登陸 訪北京是重頭戲 出席祭黃帝陵大典

伊州華裔議員力推 允許父母追蹤子女社群媒體

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州眾議會將全員表決「薩米法案」，該法允許父母追蹤子女社交媒體活動。(pexels)
伊州眾議會將全員表決「薩米法案」，該法允許父母追蹤子女社交媒體活動。(pexels)

社交媒體及網路的使用上癮，對兒童與青少年的影響日益嚴重，透過伊利諾州華裔州眾議員江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)主導，眾議會委員會日前投票通過「讓父母選擇保護法案」(The Let Parents Choose Protection Act)，該法將允許家長透過第三方軟體追蹤孩子上網情形。

馬里蘭州議員也「高度關切」過度使用社媒造成兒童身心傷害，現正在擬定系列法案確保孩子安全。

伊州眾議會通過的法案HB 5380，也稱為「薩米法案」(Sammy's Law)，這項法律江珍妮主導，並獲得伊州檢察長羅武(Kwame Raoul)的背書。

此法案是以16歲就死亡的薩米·查普曼(Sammy Chapman)命名。查普曼在社媒Snapchat上購買了含有芬太尼的毒品，寄到家中後服用致死。

「薩米法案」要求社群媒體平台向第三方軟體提供數據，以便家長可以在線上追蹤孩子搜尋了哪些資料、信息，例如他們的孩子正在搜尋與自殘、吸毒和網路霸凌相關的主題，該應用程式就會啟動對父母的提醒。

芝加哥母親布朗斯坦(Rose Bronstein)日前在議會聽證會上作證表示，她15歲的兒子內特(Nate)遭到同學網路霸凌，最終在2021年自殺身亡，「請幫助我們拯救其他孩子的生命，」布朗斯坦說。

伊州眾議會委員會隨後一致通過該法案，並將全案移交州眾議會全員投票表決。

馬州眾議會、參議會的專家小組，近日也聽取了一些兒童家長的意見，這些父母稱，孩子們有的在網上遭霸凌自殺，有的在參加危險的網路挑戰遊戲後死亡，家長們希望立法者能夠正視問題，並推出法案規範防範悲劇。

喬治華盛頓大學商學院戰略管理與公共政策助理教授巴爾加瓦(Vikram Bhargava)說，學術界對社交媒體帶來危害是否為偶發而仍在爭論，但這類危害的確讓人憂慮。

不過，巴爾加瓦提到，目前人們的確透過網路平台增加了聯繫與保持社交，對兒童來說，上網已早就成為一種常態。儘管巴爾加瓦沒有對馬州議會是否應該對相關法案立法表達立場，但他說，立法者應重視有關過度監管科技業的擔憂。

伊州 馬州 投票

上一則

THC零食容易從網路取得 兒童健康陷入危險

延伸閱讀

人口流失放緩 伊州庫郡保住全美第2大 第1在這裡

人口流失放緩 伊州庫郡保住全美第2大 第1在這裡
防聯邦關門 眾院1.2兆政府預算案 期限前一天出爐

防聯邦關門 眾院1.2兆政府預算案 期限前一天出爐
伊州初選 戴維斯、馬靜儀勝出 芝豪宅稅公投未過

伊州初選 戴維斯、馬靜儀勝出 芝豪宅稅公投未過
芝加哥美亞成立伊州首個「亞裔家庭幫扶中心」

芝加哥美亞成立伊州首個「亞裔家庭幫扶中心」

熱門新聞

馬里蘭大學兄弟會、姊妹會遭投訴霸凌新成員。(馬大官方臉書截圖)

吞活魚 喝尿液 躺釘子 馬州檢察長披露馬大兄弟會霸凌

2024-03-18 11:10
11歲芝加哥男童傑登·帕金斯(Jayden Perkins)為了保護懷孕母親免受前男友攻擊而遭刺死。(截取自ABC 7 YouTube)

為保護懷孕母免受襲擊 11歲男童遭母前男友刺死

2024-03-21 16:34
白頭鷹的雄姿。販賣老鷹羽毛與肢體屬非法行為，但依照傳統習俗，老鷹羽毛是原住民慶典上必要的裝飾。(美聯社)

捕殺3600隻...蒙大拿原民保留區獵鷹取毛出售 華州男認罪

2024-03-20 22:03
夏威夷一名嫌犯向女子潑硫酸，在歐胡社區懲戒中心拘留期間，與獄友密謀第二次類似襲擊。圖為歐胡社區懲戒中心。(截取自電視畫面)

夏威夷男潑女子硫酸入獄 為了脫罪 買兇再襲擊

2024-03-17 14:15
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

附加費巧立名目 FTC新規擬禁收

2024-03-23 02:14
Pornhub入口網頁的年齡驗證機制。德州檢察長帕克斯頓認定，成人網站Pornhub因未落實年齡驗證機制，已勒令該網站不得開放給德州用戶使用。(取材自Pornhub)

德州看不到Pornhub了 年齡驗證未落實遭勒令封鎖

2024-03-17 20:57

超人氣

更多 >
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑
夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」

夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」