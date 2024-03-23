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附加費巧立名目 FTC新規擬禁收

特派員黃惠玲／芝加哥報導
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

華府議會通過允許餐館加收最高2成的附加費，再次使全美各地餐廳收取服務費問題升溫。由於許多餐廳利用這項收費，來協助支付不斷上升的營運成本，目前包括科羅拉多州、伊利諾州、夏威夷州、明尼蘇達等11個州，都在尋求針對這類收費訂定規範。

在此同時，因應消費者的持續投訴，聯邦貿易委員會(FTC)提出了一項新規則，規定任何規模的運營商，都可能因利用服務費補償服務員或信用卡手續費支出(又稱垃圾費)，而面臨聯邦處罰。這也意味著，餐廳經營者可能因此被迫取消收取服務費和其他附加費。 FTC預計在今年11月大選前，宣布有關該項新規則。

聯邦貿易委員會的提案，旨在取消所有服務費或附加費，等於要求餐廳經營者必須更改菜單，來反映每項商品的單一「總價格」，該委員會估計，餐飲業配合這項新規的成本將超過35億元，而餐廳重新印製菜單的成本為近5000元。

全國餐館協會(National Restaurant Association)和餐館法律中心(Restaurant Law Center)，已經向FTC提交有關該擬議的陳情，呼籲FTC將餐飲業排除在該法案適用名單之外。

美國餐廳協會技術和創新政策總監達克特(Brennan Duckett)表示，雖然全國餐廳協會和餐廳法律中心支持FTC推動價格透明化，但這項擬議「一刀切」禁止普通餐廳收費，既不可行又不合法，因此希望該委員會將餐館業排除該法案外。

餐飲業者稱，餐館一直致力確保消費者的帳單金額及附加費可以明顯識別，而且顧客可有選擇不支付的權力，因此並不會有所謂隱瞞收費的問題。

餐館協會和法律中心表示，一旦強迫餐廳經營者在菜單定價中加上服務費、信用卡附加費，甚至送貨費，實際上等於FTC迫使經營者向消費者隱瞞餐廳服務成本。如果聯邦貿易委員會執行所有支出都加進菜餚價格，可以說食客必須為他們沒有收到的服務，例如送貨付費。

全國餐館協會公共事務執行副總裁甘迺迪(Sean Kennedy)說，聯邦貿易委員會提議的『垃圾費』規則，只會給餐廳老闆和食客帶來混亂，一般餐廳消費者都明白，如果需要外送或與大型聚會用餐，要支付額外費用，而這些服務的費用不是「垃圾費」，而是反映餐廳為方便顧客而承擔的成本。

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