芝豪宅稅公投失敗 重挫進步派市長

為協助解決遊民住房問題，芝市提高豪宅轉讓稅公投未過關。(特派員黃惠玲╱攝影)

進步派的芝加哥 市市長強森主導的提高豪宅稅公投 議案，意外未獲預期支持的選票，而面臨就任以來的重大挫敗，強森團隊原以為歷經重重法律挑戰，伊利諾州最高法院終於認可公投有效，將可順利解決遊民住房經費問題，然而投票 結果卻彷彿打了市長的臉。

根據目前超過98％投票所開票結果顯示，這項名為「讓芝加哥人回家」(Bring Chicago Home)的公投，獲得46.3%投票選民的贊成，而「反對」該方案的選票則占了53.7%。

其中華人聚居的11區，除了華埠圖書館的第1投票所支持票數略高於反對票之外，其他第2、第3、第7等投票所，反對選票都大幅超過支持票數。

「讓芝加哥人回家」揚棄原來所有房產轉讓稅率均為0.75%的標準，改成低於100萬元的房產，轉讓稅將降到0.6%，價格在100萬到150萬間的房屋，轉讓稅將提高到2％，150萬元以上的房屋，轉讓稅則增加到3％。此舉每年可望增加1.6億稅收，收入將用來解決遊民住房問題。

19日的初選投票率幾乎寫下過去80年來的總統初選新低紀錄，往常低投票率往往有利於芝加哥教師工會(CTU)、CTU所屬的聯合工薪家庭組織和進步工會(United Working Families and progressive unions)，這些工會去年證明低投票率讓他們選出心儀的強森擔任市長。

提高豪宅轉讓稅的方案，受到該市建築業主、管理物業協會及其他房地產和商業利益集團的激烈反對，這些組織透過電視廣告敦促選民「反對」該計畫，不僅質疑強森在犯罪、移民危機的處理方式，也詢問選民是否準備不需要市長說明如何具體支出就給出逾億經費運用。

反對公投運動的資深政治策略師高德納(Greg Goldner)表示，選民19日的票決結果證明這次公投「結構不完善、定義不明確」，是一項「糟糕的公共政策。」

強森的首席副幕僚長帕西奧內-扎亞斯(Cristina Pacione-Zayas)對於公投結果表示，支持票數少主要因為該項公投之前經歷法庭爭論，多少讓選民感到混淆，她說，市府不會放棄努力，未來將繼續針對該議題找出新對策。