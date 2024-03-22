人口流失放緩 伊州庫郡保住全美第2大

包括芝市在內的庫克郡，去年人口流失2.5萬，減少速度放緩。(特派員黃惠玲╱攝影)

美國人口普查 局(U.S. Census Bureau)的最新估計顯示，伊利諾州庫克 郡的人口2023年再次減少，不過值得安慰的是，庫克郡從2020年以來的遷離人數有所放緩。

根據人口普查局日前發布的數據，去年有近2萬5000人離開庫克郡，使該郡人口降到約500萬人，但仍保住全國人口第二多的郡縣排名。

不過，人口普查局的估計並不完全準確，2020年的人口普查事實上嚴重低估了伊州 人口，導致出現該州在過去十年年流失居民的錯誤結論。 事實上，伊州在2010 年至2020年間增加了超過25萬人口，州長普立茲克對此早就做出澄清。

普利茲克今年1月時宣布，人口普查局已批准該州請求，會把近4萬7000個伊州人加到未來的人口總署，確保該州每年都能按比率拿到聯邦資金。

普查局指出，2023年全國人口增長的郡縣比人口減少的多。該局稱，其中南部郡縣人口增長更快，而許多中西部郡縣已經從2020年人口減少的情形，轉變為人口增加。如果上述數據無誤，那麼庫克郡的人口流失趨勢，顯然跟中西部、全國的發展逆向而行。

芝加哥大學人口研究中心主任韋特(Linda Waite)表示，疫情過後，遠距工作和住房成本，仍是人們離開庫克郡的主因之一。她說，「很多決定搬家的人，是因為住房成本而遷到居住更便宜之處，例如德州就是其一。」

德州哈里斯郡(Harris County)是美國人口最高的第三大郡，去年人口估計增加了5萬3000人，累計達480萬，這個包括休士頓的郡也是美國人口增幅最大的郡縣。

根據該局的數據，洛杉磯郡仍然是人口最多的郡，累計居民有960萬，但該郡去年人口減少幅度全美最大，估計流失了5萬6000人，其他西海岸各郡的人口也普遍下降。

人口普查顯示，2020年4月疫情爆發以來，庫克郡估計已失去18萬8000個居民。但到2023 年，人口年度流失率有所放緩。

韋特表示，部分原因是因為高等教育族群，想找好的工作留在芝加哥這種大都市比較有機會，尤其遠距工作的機會越來越少。此外，新移民的穩定遷入，也使人口得以維持成長。

芝加哥市從2022年以來，已遷入約3萬7000個移民。韋特希望未來幾年，流失人口繼續減緩，「這座城市仍然並且應該對年輕人具吸引力。」