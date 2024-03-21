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春假來了 芝城、華府油價節節漲 未來幾個月恐更貴

特派員黃惠玲／綜合報導
各地春假陸續展開，AAA預計出行車輛增加也帶動油價上漲。(特派員黃惠玲／攝影)
各地春假陸續展開，AAA預計出行車輛增加也帶動油價上漲。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著各地春假陸續來臨，計畫在這段旅遊旺季開車出行的民眾，也準備迎接汽油價格的季節性上漲。美國汽車協會(AAA)表示，春假期間汽油價格通常會上漲三倍，每加侖價格約提高0.1到0.15元不等。

其中華府每加侖價格20日為3.87元，芝城每加侖平均4.26元，均比上周貴了至少0.1元，也高於全美平均的3.51元；亞特蘭大同日油價約3.37元，低於全美平均。

汽油價格分析網站GasBuddy指出，全美加油站的油價已經連續第三周上漲。GasBuddy分析師德哈恩(Patrick De Haan)說，汽油價格可能會繼續走高，不過，由於美國的主要煉油廠在經過一段時間的維護後正在恢復生產，這可能有助於減緩價格上漲的幅度。

但隨著旅行需求的季節性增長和轉用更昂貴的夏季混合燃料，加上加薩戰爭引發的航運走廊衝突、石油輸出國組織宣布延長減產，以及對俄羅斯的新制裁等，都有可能使未來幾個月油價進一步提高。

AAA公共和政府事務經理阿里(Ragina Ali)也表示，原油價格上漲和轉用更昂貴的夏季混合油，給市場帶來不確定性。阿里說，「隨著天氣轉暖，外出遊玩的人越來越多。 這意味著汽油的需求增加，同時帶來價格上漲，」。

AAA表示，今年春季的汽油價格高於一年前，全美20日的每加侖平均價格為3.51元，略比2023年的同期油價高了0.07元。

根據AAA數據，華府20日每加侖油價為3.87元，上周平均油價為3.70元；維吉尼亞州20日油價為3.78元，上周平均3.25元；馬里蘭州20日油價3.52元，上周平均3.47元；芝加哥同日油價每加侖達4.26元，上周平均4.11元；伊利諾州每加侖20日價格為3.87元，上周平均3.70元；亞特蘭大20日油價為3.37元，上周平均則為3.21元；喬治亞州20日油價3.36元，上周均價3.20元。

因應油價上揚，阿里建議春假計畫開車出行的民眾，可以先檢查車輛，確保燃油充分達到經濟性能。以下為AAA提出的車輛檢查事項：

-檢查雨刷：擋風玻璃雨刷通常在冬季會磨損，車主應清除雨刷污垢、碎片和鹽粒，確保雨刷片與擋風玻璃完全接觸，且雨刷沒有變乾。

-更換機油和濾清器：遵循車子廠商的建議並根據車主手冊定期更換機油和濾清器，一般每3000到5000哩應進行更換。

-更換空氣過濾器：汽車的空氣濾清器可防止灰塵和其他碎片進入引擎的零件，因此影響汽油效率，也會降低引擎性能。

-清潔車輛內部：駕駛或乘客留在車內的鹽巴、沙子會損壞腳墊和地毯，應使用吸塵器清除車輛地板和座椅上的污垢、碎片。

油價 亞特蘭大 華府

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