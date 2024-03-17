伊州女性平均薪資 僅達男性同職收入8成

婦女考慮家庭照顧，往往從事薪資較低的工作，是造成男女收入差距的原因之一。(pexels)

為了解決男女工資差距的問題，伊利諾州議會通過一項立法修正案，從明年1月1日起，該州強制要求擁有15名以上員工的雇主，披露該公司每個職務的薪資標準。根據美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)數據，2022年該州全職婦女薪資僅達到男性同職位收入的80％。

這項明年開始施行的新法，在去年8月由議會針對2003年「同工同酬」(Equal Pay Act of 2003)法進行修正後的法規，伊州 也是全美第一個通過立法要求雇主披露薪資範圍的州。

數據指出，2012年到2022年間，伊州女性平均收入占男性收入的比率，在78％到86％之間，其中2014年、2015年的女性收入占比最高，分別是86％、83％。在全國範圍內，同期女性與男性的收入比率相對穩定的保持在81％左右，2021年以及2022年則達到83％的高點。

推動薪籌公平的倡導者及薪資專家，無法解釋上述波動的絕對原因，但他們表示，疫情 是導致2019年到2022年間，男女收入比率在八成左右的主要原因。

疫情肯定對勞動力中的女性產生重大影響，但對男女工資差距的影響卻相對不那麼明顯，「女性就業」(Women Employed)執行副總裁Sharmili Majmudar說，女性從事的行業集中在工資較低的崗位，如酒店、零售、托兒所，這些工作都受到疫情的衝擊。

一份2022年的報告指出，2020年芝加哥 女性中位年收入為5萬1848元，比整體收入中位5萬9493元低了13％；而主要雇用男性的工作崗位年收中位達6萬4259元，比整體年收中位高出8％。

報告還說，芝加哥大多數職業婦女都有孩子，有一個孩子的成年人的年收入需要達到6萬5269元，這也意味著「此間婦女的薪資，不足以負擔在芝加哥的生活。」

芝加哥羅耀拉大學(Loyola University)人力資源教授史科特(Dow Scott)說，女性在低薪工作占比過高，是造成男女薪資差距的主要因素，但要整體提高工資不太切實際。史科特建議，高薪工作可以通過對家庭更友好的方式，吸引婦女任職，比如提供產假、育兒援助等福利，讓更多女性不要因為考慮照顧家庭而失去從事高薪工作機會。