成本暴增 伊州非公民白卡福利縮水

成本暴增,迫使伊州不得不陸續取消給無證移民及持綠卡未滿五年居民的醫療保健福利。(健康伊州臉書)

全美第一個推出無證客及持綠卡未滿五年居民醫療補助白卡,更一度為無證客及持綠卡未滿五年居民口中「最佳健保福利 州」的伊利諾,不堪激增的醫保負擔,宣布將再次刪減州府自掏腰包的醫療福利。

伊州醫療保健及家庭服務廳(Department of Healthcare and Family Services,HFS)13日表示,最快從5月1日起,將更改「成人移民 健康福利」(Health Benefits for Immigrant Adults)以及「耆老移民健康福利」(Health Benefits for Immigrant Seniors)兩項計畫,屆時持有綠卡不滿五年的居民,將不再有資格拿到醫療補助(Medicaid-like,類白卡)。

伊州醫療保健及家庭服務廳估計,大約會有6000多人因此失去醫療補助。屆時受影響者如果要投保醫療保險,可改從歐記健保 的健保開放市場重新申請購買,該項保險會為合法居住在美國的非公民提供補貼。

HFS發言人蒙克斯(Jamie Munks)表示,重新確認保戶是否符合移民成人及耆老健保資格的程序,將從4月1日起展開,如果不再符合資格要求,或被要求提供額外信息證明繼續符合資格但未做回應者,都將從保險名單剔除。

伊州是在2020年12月1日開通「耆老移民健康福利」,該計畫提供65歲及以上無證移民以及持綠卡未滿五年者獲得類醫療白卡的福利,2021年把最低年齡要求降到55歲,2022年又進一步在議會與州長支持下,推出「成人移民健康福利」,擴大實施到只要年滿42歲的伊州居民,無論是否具有合法居留身分,均可申請上述醫療福利。

上述白卡主要由州府提供經費,因為無證移民沒有資格享受聯邦經費的健保。然而才實施幾年,州府已經無力承受激增的醫療保險開銷。

去年7月1日起,州府將65歲以下無證移民的類白卡醫療保險(Medicaid-like)暫時取消,去年11月起也暫停了65歲及以上老年人的類白卡申請。

這次再度擴大取消福利範圍,即年滿65歲及以上持綠卡未滿五年者,不再有資格拿到類白卡,HFS稱,剔除這些人是因為他們有資格在健保市場獲得補貼。

民主黨州眾議員賀南德茲(Norma Hernandez)批評,州府此舉是「短期的成本節約措施,而非長期解決方案」,由於這些受影響居民的原有醫保福利僅剩一個半月就到期,「我很擔心是否有足夠的健保領航員,協助數以千計的人轉購歐記健保,尤其這群人通常都有語言障礙。」