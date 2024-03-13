出走受阻 熊隊大逆轉 留芝城建20億球場

芝加哥熊隊計畫在士兵球場南側的停車場(圖左圓形處)，新建一座圓頂體育館。(google地圖)

過去一兩年間，積極擬將主球場遷離芝加哥 市的美式足球熊隊(Bear)，11日發表聲明改口表示，球隊決定留在芝城 ，並計畫在士兵球場(Soldier Field)南面停車場，投入超過20億私人資金建造一座圓頂體育館。

新的球場將比現址多了將近20％的開放空間，還有符合「美國殘障法案」的公共廣場、更多的景觀，以及更多通往湖畔的公共通道。

芝加哥熊隊總裁兼執行長華倫(Kevin Warren)在聲明中表示，新的體育館將改善博物館 園區的開放空間，不僅促進經濟發展、創造就業機會，並帶來數百萬元的稅收，他說，等計畫最終確定後會分享更多信息。

支持熊隊留在芝城的芝加哥市市長強森在熊隊發布聲明稱，有意義的私人投資和重視公共利益是他對公私合作的要求，他很高興看到熊隊朝此方向邁出可喜的一步，期待與熊隊、州府官員以及社區利益相關者進行後續會談。

熟悉熊隊準備留在芝加哥建新球場計畫的人士說，除了球場歷史悠久的柱廊及戰爭紀念碑外，現有球場的大部分都可能拆除，以藉此創造更多的綠色空間，而這項計畫的鉅額經費從何而來？為另一個公眾關注焦點。

熊隊之前早就公開宣布，已斥資1億9720萬元，購入芝城西北郊326畝的阿靈頓國際賽馬場(Arlington International Racecourse)，除了計畫蓋球場外，還要開發商店、餐館、酒吧及住宅，但此計畫卻因當地學區與財產稅間的僵局受阻。

在阿靈頓馬場的計畫顯現障礙後，熊隊也與包括瑞柏市、沃基根等郊區城市接觸，尋求可能的球場地點。

去年年底，傳出芝加哥職棒白襪隊和美式足球熊隊可能攜手合作，同時在該市建造兩個新體育場，不過，隨著11日公布的最新消息，熊隊看似已決定單獨行動。

除了資金問題引發關注外，幾年前喬治魯卡斯曾計畫在熊隊11日提出的停車場地點，建造星際大戰博物館，該計畫儘管獲得當時市長支持，最後卻因「公園之友」(Friends of the Parks)堅決反對湖畔建造新建築並一再提出訴訟，導致博物館轉向洛杉磯落腳，「公園之友」屆時是否將繼續提出法律挑戰，也無疑成為新球場的關鍵議題。

「公園之友」獲知熊隊的最新計畫後12日表示，建議熊隊新球場蓋在湖濱大道西側的麥克李斯醫院(Michael Reese Hospital)舊址，以避免盧卡斯博物館法律戰重演。