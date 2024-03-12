駐芝中領館趙建 走訪美亞等34華社團拜

趙建(左三)致贈美亞健康協會紅包，由劉紅(右四)代表接受。(特派員黃惠玲／攝影)

中國駐芝加哥總領事館總領事趙建日前走訪此間34個社團機構團拜，受到各宗親會、非營利組織的熱烈歡迎，趙建在向僑界表達新春祝福的同時，也期待大家繼續努力，為推動社區繁榮、促進中美友好交流作出更大貢獻。

趙建與僑務組組長張軍鵬、領事曹潔、劉帥，在華聯會主席何達權、理事長鄭征、美國華人 海外交流協會會長方燕輝、芝加哥五邑同鄉會會長周群厚等人陪同下，帶著別具特色的「北京八件」糕點、新春紅包，一起到華社各個社團、社區服務機構送上龍年新春祝福。

首日一行人走訪了華聯會、美中餐飲業聯合會、華人諮詢服務處、廣州協會、希林協會、黃氏宗親會、兩會、鳳倫公所、開平同鄉會、梅氏總公所、李氏公所、和統會、至德三德所、龍岡親義公所、林西河堂、昭倫公所、廣海同鄉會等。

次日則到北華埠 拜訪華人互助會。第三天趙總一行前往新會同鄉會、美中餐飲協會、亞洲傳統藝術博物館、沖蔞同鄉會、美中亞裔健康協會，香港華協會、余風采堂、芝城 同源會、溯源公所、伍胥山公所、美洲華裔博物館、海晏公所、洪門致公堂、芝城華商會、福建總商會等機構、組織。

冒著風雨到美中亞裔健康協會的趙建等人，受到協會董事長劉炯玲、行政主任劉紅等熱情歡迎。

劉紅感謝駐芝中領館一直以來對於美亞協會的支持，她說，美亞成立15年來與此間社團、組織積極合作提升華社民眾的健康品質，先後在芝城華埠成立第一個持有州政府執照的非營利心理諮商診所、第一個州府發照的毒品、賭博預防治療中心，也是第一家社區B型肝炎診所，第一個中餐人才培養班，以及首個食品派發中心等，劉紅說，這些成績與社團的團結合作密切相關，也充分落實美亞的宗旨「資源共享」。

趙建對美亞協會取得的成績，表達了祝賀，他說，僑社的發展與祖國的發展息息相關，多年來，中國改革開放發展迅速且重大，也使得海外僑胞受惠，他肯定此間僑胞積極關心與支持祖國發展。

趙建說，今年剛好是中美建交45周年，在祝福大家新春同時，也期待大家繼續努力，為推動社區繁榮、促進中美友好交流作出更大貢獻。