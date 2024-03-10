芝加哥市中心店面空置率達30% 創史上新高

芝市中心黃金商圈的店面空置率持續增加。(特派員黃惠玲／攝影)

受到治安欠佳、居家上班趨勢以及零售工作缺人等大環境影響，包括北密西根大道壯麗一哩購物大街(Magnificent Mile)、環區商圈(Loop)等兩大芝城 市中心區的商店空置率，均達到30％的歷史高點。

根據統計，芝城購物大街的零售店面空置率約為30％，壯麗大道協會數據顯示，購物大道的旅遊業在中西部地區依舊名列前茅，大約21％的工作崗位都位在該區，尤其是實體職位，協會主席巴瑞斯(Kimberly Bares)坦承，壯麗大道的空店數量持續增加中。

巴瑞斯說，「我們的確正在經歷挑戰，尤其犯罪案、在家工作趨勢，以及第一線零售從業人員的不足，帶給商家超出負荷的壓力。」她也提到，該協會目前的首要任務是強化安全保障，改善空店率。

芝加哥 河以南最多商店聚集的環區，也面臨相同挑戰，根據芝加哥零售店面仲介公司Stone Real Estate數據指出，環區的空店率過去四年一直處於上升趨勢，繼2022年的28.32%史上新高後，2023年甚至首度突破30%。

在環區工作的律師摩爾(Michael Moor)說，他明顯感受到環區人流量比以前少了。不過，每天行程固定的他說，自己並未受到越來越多商店關門的影響。

位於環區的伊州政府大樓，在由谷歌接管後，正在進行大規模整修，預計大樓內將開設零售店、餐館，環區寄望藉著谷歌大樓的重建，為該區帶來反彈希望。

大環境的發展不利商業導致空置率居高不下，大幅影響了市區大樓的交易。根據Shruti Singh和Miranda Davis地產研究公司的報告稱，治安、居家上班以及貸款利率 高，使芝市去年售出的大型辦公大樓不到五棟，而市區商業建築銷售價格更暴跌50%以上。

面對市中心商業發展的困境，芝市長強森日前提出一項估計耗資10億元的改造市中心空置大樓的計畫，藉此應對地產危機。該計畫包括擬在今年夏天落實「拉謝爾街改造方案」。

原本應在2022年前市長萊特福特任內展開的改造拉謝爾街，因房貸高利率而推遲，該計畫包括市府與開發商合作，重新利用該市中央商務區的空置市中心建築。