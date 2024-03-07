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DHS警告 醫療機構面臨威脅、暴力遽增

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥露黎兒童醫院(Lurie Children's Hospital)1月底遭受網攻，經過好幾周才修復。(西北醫學院官網)
芝加哥露黎兒童醫院(Lurie Children's Hospital)1月底遭受網攻，經過好幾周才修復。(西北醫學院官網)

芝加哥露黎兒童醫院(Lurie Children's Hospital)1月底遭受重大網路攻擊，導致該醫院的主要網路中斷數周，醫療和管理功能也同時受到影響。對此美國國土安全部(DHS)官員警告，針對醫院、醫生以及所有醫療保健產業及服務提供者的威脅，以及暴力事件正與日遽增。

據信西北大學醫學院系統露黎醫院的網攻是一個在俄羅斯、名為Rhysida的網路勒索組織發起，該組織甚至在地下或暗網論壇發文自稱為攻擊者。網路安全專家表示，Rhysida意圖將露黎兒童醫院的數據，出售給出價最高者，起拍價為60個比特幣或370萬元。

情報收集公司Recorded Future的網路威脅分析師兼勒索軟體研究員李斯卡(Allan Liska)，一直在監視Rhysida的行動。李斯卡說，這家俄羅斯組織是規模較小的勒索團體組織之一，但他們至少發起了80起的網路攻擊。

美國國土安全部的新警告稱，醫療機構需要對「出於經濟利益、網路間諜目的或意識形態等原因，而對醫療保健、公共衛生部門惡意網攻」提高警戒。

李斯卡說，鎖定醫療保健為勒索目標，不僅僅是政治原因，也是因為醫療保健領域受到廣泛關注，「因為這個領域非常重要，所以很多勒索軟體操作員一致認同攻擊醫療機，更有可能獲得報酬。」他表示，這也是國土安全要求醫療保健部門，必須對電腦系統漏洞保持警惕，一旦發現問題應立刻修補。

當局報告，這些威脅已經從主要與Covid有關的目標，擴大到意識形態的受害者，其中對墮胎、性別確認護理設施的威脅尤其明顯。

2017年伊州中部一家墮胎診所，遭到燃燒彈襲擊；幾個月後，伊州南部的恐怖組織「白兔」(White Rabbits)，又炸毀了明尼蘇達州的一座清真寺。

國土安全部官員警告，疫情以來，針對醫院的惡作劇炸彈威脅激增，甚至「要求處決特定醫生、公職人員或製藥公司高管。」

李斯卡說，這類威脅短期內不會消失，政府因此需要為醫療安全提供更多的經費，並提高對勒索軟體集團的打擊力道。

國土安全部 墮胎 俄羅斯

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