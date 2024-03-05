伊州選票留川普 芝公投暫不列計票

芝選委會中文外展員劉珍(講台後)與亞裔組織一起呼籲亞裔選民踴躍投票。(特派員黃惠玲╱攝影)

針對美國最高法院4日推翻科羅拉多州科最高法院以川普 違反憲法第14修正案第3款，禁止川普列名2024年科州選票的裁決，芝加哥選舉委員會4日回應表示，面臨相同禁止川普列名初選選票法律挑戰的伊利諾州，99%將維持川普名字在伊州 選票。

芝加哥選舉委員會主席賀南德茲(Marisel Hernandez)4日在芝市提前投票 超級票所表示，上周伊利諾州庫克郡法官曾裁決將川普名字從伊州選票中剔除，但法官將生效日保留，隨著4日美國最高法院的投票結果出爐，「可以說川普名字留在選票的機率，幾乎已成定局。」

芝選委會公共信息主任貝沃爾(Max Bever)向本報記者說明，在4日最高法院做出決定後，除非最高法院提供其他額外的指導，否則這項裁決將毫無疑問影響科州、緬因州、伊州等至少三個做出川普名字從初選選票刪除的州別。

他說，目前伊州的初選的共和黨選票上，都保有川普在總統候選人選項，因此從4日啟動的全市提前投票不會受到影響，選民仍可選擇黨派選票後，圈選自己心儀的總統候選人，貝沃爾說，有關川普留名選票的問題，預計很快就會收到美國最高法院的確認。

貝沃爾說，無論是提前投票、郵寄投票或3月19日初選選票，川普的名字都列在共和黨選票中，由於最高法院才剛剛宣布裁決，預期進一步的信息將很快做出公布。

在全市範圍的公民投票方面，賀南德茲說，由於庫克郡巡迴法院法官柏克(Kathleen Burke)之前做出該公投項目無效的裁決，因此現階段選民在選票上雖然圈選了支持或反對意見，但依照法官裁決將不列入計算，不過，由於芝加哥選舉委員會隨後對這項裁決提出上訴，預計本周將會有最新結果出爐。

賀南德茲特別呼籲，希望選民在公投項目上，仍舊依照自己的選擇意願圈選支持或反對，不要受到訴訟影響忽略圈選，這樣才能確保權益。

芝加哥全市範圍的提前投票4日啟動，除了市區兩處超級投票所外，包括華人聚居的11區(McGuane Park, 2901 S. Poplar Ave.)、12區(Mckinley Park Library，1915 W. 35th St.)、25區(Rudy Lozano Library, 1805 S. Loomis)的提前票所，也從即日起開放，選民可以根據便利性，前往任何一個提前票所投票。

選委會中文外展員劉珍說，提前投票期間，除了上述三處有中文雙語選舉官外，還有北華埠46區(Truman College, 1145 W. Wilson Ave.)、48區(Edgewater Library, 6000 N. Broadway St.)，以及芝市中心的超級投票所(191 N. Clark St.)都有中文選舉官。

她也提到，提前投票所不會提供中文紙質選票，但所有選票機的觸摸螢幕都可選擇中文選票。