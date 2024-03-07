芝加哥越南光明寺信眾走春 拜訪芝加哥佛光山
龍年新春熱鬧非凡，芝加哥佛光山從除夕開始舉辦系列文化交流與新春祈福活動。2月17日由芝加哥越南光明寺明行法師帶領百多位信眾前來參訪芝城佛光山。住持永瀚法師致詞歡迎，簡介芝加哥佛光山新春文化系列活動。國際佛光會芝加哥協會副會長郭雲擔任英文翻譯，協會督導黃于紋擔任越文翻譯。
明行法師帶領大眾，以越南語於三寶前誦經祈褔；永瀚法師帶領大眾，以英語恭讀星雲大師「新春祈願文」；並以「雲水自在‧祥和歡喜」吉祥紅包、小葫蘆掛飾與大眾結?。信徒們虔誠恭敬的上香、點燈、求法語、寫祈願卡，並且打卡留影。許多人第一次到芝加哥佛光山，非常歡喜。信徒對人生卜事星雲大師的「人生三百歲」、「先空才能有」等法語，非常有興趣，請永瀚法師解法語。第二分會會長許金標和義工們熱誠招待，準備了精美的越南點心、桂圓紅棗茶等。
越南寺院光明寺位於芝加哥北城越裔及華僑聚居地區，結合漢傳佛教與越南佛教，弘揚佛教正法的道場。明行法師表示，芝加哥佛光山的各項活動，都有英文即席翻譯，佛教本土化是非常好的傳承佛法方式。佛光山健全的僧信組織，人人都實踐行「三好」，增強了信徒的凝聚力。
明行法師關心疫情對芝加哥道場的影響與發展，法師表示:曾在印度修行五年，談到佛教在印度的現況與未來，認為佛教在印度的現況雖有挑戰，但只要依佛陀教法，由僧眾帶領信眾，種下學佛種子，假以時日，佛教在印度會再度興隆。
永瀚法師表示，佛光山開山祖師星雲大師非常重文化與教育，透過佛光出版社編訂多種語文的佛教書籍，將佛法推廣到全球五大洲。督導周邁平介紹佛光山在印度的沙彌學院與女眾佛學院等，透過教育培育僧才，減少種姓制度對佛教發展的影響。
永瀚法師贈送「人間佛教的戒定慧」越文版書籍給光明寺，由明行法師代表接受，更以莊嚴的彌勒佛像與明行法師結緣。佛光人手結蓮花手印，唱著「佛光照耀著您」的歌聲，歡送參訪團，光明寺信?圓滿龍年走春祈福之行。（人間社 王彬/ 黃性彥供稿）
上一則
德州野火蔓延 核武設施一度停運
下一則
FB留言