芝加哥越南光明寺信眾走春 拜訪芝加哥佛光山

越南光明寺明行法師帶領100多位信眾到芝加哥佛光山走春祈福 Annie Chens攝影

龍年新春熱鬧非凡，芝加哥 佛光山從除夕開始舉辦系列文化交流與新春祈福活動。2月17日由芝加哥越南 光明寺明行法師帶領百多位信眾前來參訪芝城佛光山。住持永瀚法師致詞歡迎，簡介芝加哥佛光山新春文化系列活動。國際佛光會芝加哥協會副會長郭雲擔任英文翻譯，協會督導黃于紋擔任越文翻譯。

明行法師帶領大眾，以越南語於三寶前誦經祈褔；永瀚法師帶領大眾，以英語恭讀星雲大師「新春祈願文」；並以「雲水自在‧祥和歡喜」吉祥紅包、小葫蘆掛飾與大眾結?。信徒們虔誠恭敬的上香、點燈、求法語、寫祈願卡，並且打卡留影。許多人第一次到芝加哥佛光山，非常歡喜。信徒對人生卜事星雲大師的「人生三百歲」、「先空才能有」等法語，非常有興趣，請永瀚法師解法語。第二分會會長許金標和義工們熱誠招待，準備了精美的越南點心、桂圓紅棗茶等。

越南寺院光明寺位於芝加哥北城越裔及華僑聚居地區，結合漢傳佛教與越南佛教，弘揚佛教正法的道場。明行法師表示，芝加哥佛光山的各項活動，都有英文即席翻譯，佛教本土化是非常好的傳承佛法方式。佛光山健全的僧信組織，人人都實踐行「三好」，增強了信徒的凝聚力。

明行法師關心疫情對芝加哥道場的影響與發展，法師表示:曾在印度 修行五年，談到佛教在印度的現況與未來，認為佛教在印度的現況雖有挑戰，但只要依佛陀教法，由僧眾帶領信眾，種下學佛種子，假以時日，佛教在印度會再度興隆。

永瀚法師表示，佛光山開山祖師星雲大師非常重文化與教育，透過佛光出版社編訂多種語文的佛教書籍，將佛法推廣到全球五大洲。督導周邁平介紹佛光山在印度的沙彌學院與女眾佛學院等，透過教育培育僧才，減少種姓制度對佛教發展的影響。