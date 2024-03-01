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芝機場UA乘客 即起可掃臉安檢

特派員黃惠玲／芝加哥報導
美國多個機場已推出掃臉安檢服務。(特派員黃惠玲／攝影)
美國多個機場已推出掃臉安檢服務。(特派員黃惠玲／攝影)

美國聯合航空(United Airlines)官網最新信息指出，即日起從芝加哥歐海爾機場以及洛杉磯國際機場搭乘聯航班機的乘客，只要持有聯邦運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)預先安檢(PreCheck)資格者，就可以「掃臉」通過安檢，無須出示身分證件或登機證。

這項人臉識別的「無接觸身分識別」(Touchless ID)服務，將使符合資格的旅客出行更加輕鬆。此外，在歐海爾機場的聯航乘客，還可以在該公司的一個新的行李托運捷徑(bag-drop shortcut)「掃臉」開啟服務。

要加入享用這項聯航新的服務者，需先到聯航的「無接觸身分識別」登記，申請者要先掃描護照，並在聯航的小應用程式App填上「受信任旅行者號碼」(Known Traveler Numbers)，然後在搭機前，從App上辦理登機手續，並選擇加入及允許聯合航空使用他們的臉部掃描作為ID。

抵達機場後，乘客只需在新的免觸摸ID自住服務機上掃臉即可。

目前，聯合航空的免觸摸ID，只適用於年滿18歲的已訂位個人旅客，至於歐海爾機場的掃臉托運行李仍處於測試階段，這也意味著工作人員還是需要檢查身分證件。聯合航空表示，該公司計畫在更多的行李托運櫃臺、安檢站以及登機口推出掃臉識別身分的服務。

達美航空(Delta Airlines)已經在亞特蘭大、底特律機場以及紐約甘迺迪機場(JFK International Airport)、拉瓜迪亞(La Guardia)機場，部署了類似的掃臉服務。

去年11月，TSA的上級機構國土安全部就已經宣布，希望推出一種完全繞過TSA人員的自助式安檢方案，例如使用結合臉部掃描以及行李掃描的機器，該項目正在拉斯維加斯的機場進行測試。

TSA在網站上表示，這個機器不會儲存臉部辨識技術捕獲的圖像，它保留個人身分信息的時間，僅限於達到其生物識別技術試點的特定目的所必須的時間。

洛杉磯國際機場 App 人臉識別

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