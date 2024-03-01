芝機場UA乘客 即起可掃臉安檢

美國多個機場已推出掃臉安檢服務。(特派員黃惠玲／攝影)

美國聯合航空(United Airlines)官網最新信息指出，即日起從芝加哥歐海爾機場以及洛杉磯國際機場 搭乘聯航班機的乘客，只要持有聯邦運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)預先安檢(PreCheck)資格者，就可以「掃臉」通過安檢，無須出示身分證件或登機證。

這項人臉識別 的「無接觸身分識別」(Touchless ID)服務，將使符合資格的旅客出行更加輕鬆。此外，在歐海爾機場的聯航乘客，還可以在該公司的一個新的行李托運捷徑(bag-drop shortcut)「掃臉」開啟服務。

要加入享用這項聯航新的服務者，需先到聯航的「無接觸身分識別」登記，申請者要先掃描護照，並在聯航的小應用程式App 填上「受信任旅行者號碼」(Known Traveler Numbers)，然後在搭機前，從App上辦理登機手續，並選擇加入及允許聯合航空使用他們的臉部掃描作為ID。

抵達機場後，乘客只需在新的免觸摸ID自住服務機上掃臉即可。

目前，聯合航空的免觸摸ID，只適用於年滿18歲的已訂位個人旅客，至於歐海爾機場的掃臉托運行李仍處於測試階段，這也意味著工作人員還是需要檢查身分證件。聯合航空表示，該公司計畫在更多的行李托運櫃臺、安檢站以及登機口推出掃臉識別身分的服務。

達美航空(Delta Airlines)已經在亞特蘭大、底特律機場以及紐約甘迺迪機場(JFK International Airport)、拉瓜迪亞(La Guardia)機場，部署了類似的掃臉服務。

去年11月，TSA的上級機構國土安全部就已經宣布，希望推出一種完全繞過TSA人員的自助式安檢方案，例如使用結合臉部掃描以及行李掃描的機器，該項目正在拉斯維加斯的機場進行測試。

TSA在網站上表示，這個機器不會儲存臉部辨識技術捕獲的圖像，它保留個人身分信息的時間，僅限於達到其生物識別技術試點的特定目的所必須的時間。