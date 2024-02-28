連2天高溫破紀錄 芝城今急遽降溫 跌回30多度

27日延續26日的高溫，許多民眾都穿著夏季衣服外出。(特派員黃惠玲／攝影)

美國國家氣象局表示，芝加哥 26日(周一)最高氣溫達到華氏71度，刷新該地區有史以來的同日最高紀錄，氣象學家表示，27日溫暖天氣持續，高溫 預期攀升到74度。不過，大芝加哥地區氣溫將在28日「回歸現實」，當日最高溫會遽降至30多度。

氣象學家柏克(Kevin Birk)說，隨著一股強冷峰的到來，氣溫將從27日晚間開始下降，他表示，預計風暴從下午5時起持續到晚間9時左右。28日氣溫則會明顯降低，預計最高溫將跌到華氏32度，「也就是說，28日此間氣溫將回歸現實。」

最近氣候反常溫和，使今年芝加哥的2月有可能打破1882年的最高同月均溫39度，而根據國家氣象局的數據，從目前的天氣狀況以及到2月29日的最新預測來看，今年2月份的平均氣溫將衝高到39.2度，有望超越142年前保持的紀錄。

根據預測，芝城周末溫度又會回升到60度，民眾可望享受早來的春季天氣。(特派員黃惠玲／攝影)

根據預測，芝城2月29日、3月1日的溫度將在40度出頭到50多度間，周末溫度回升到60度，民眾可望享受早來的春季天氣。

氣象學家表示，伊州去年發生的龍捲風 次數比全美其他任何一州都多，該州2023年共有120起龍捲風，幾乎是2022年數量的三倍。隨著春季到來，尤其3月是惡劣天氣開始增多的季節，民眾應提高警覺。

庫克郡27日下午4時左右，也向民眾發出「龍捲風觀察」警報，提醒大家留意接收氣象信息。

除了伊州人開心享受難得的異常溫暖天氣之外，中西部的威斯康辛州、愛阿華州等地區也一起度過了溫暖的26日，不過，在此同時，美國西岸部分地區卻遭受強勁冬季暴風雪襲擊。

26日、27日連續兩天高溫，民眾迫不及待到戶外享受寒冬中的好天氣。(特派員黃惠玲／攝影)

這波反常天氣的主要原因

●噴射氣流：強風把從南方吹來的暖空氣，困在從北方吹來的冷空氣之下。而不斷移動的高速氣流，最近卻一直位於遙遠的北方，這意味著溫暖空氣持續停留在通常寒冷的中西部北部。

●全球暖化：在所有的氣象科學中，幾乎不可能將任何個別現象，直接歸因於一個特定原因，全球變暖如何影響噴射氣流的位置就是一個很好的例子。由於人類活動釋放出二氧化碳等使植物變暖的氣體，因而引起的氣候變化，正在導致全球氣溫高於正常水平。

事實上，根據歐洲太空總署ESA(European Space Agency)哥白尼氣候變化服務中心(Copernicus Climate Change Service)的數據，今年1月的平均氣溫，比工業化前的水平還要高出華氏 2.74度。