芝加哥大型倉庫 2023年開發量創新高

因應市場需求，Logistics Property Co.在芝加哥建了多座大型倉儲。(Logistics Property Co.臉書)

芝加哥大都會 地區在2023年間，大型倉庫如雨後春筍般的出現，速度之快刷新了前兩年的紀錄。由於零售商及其他公司對儲存和分銷產品的空間需求仍大，新的倉儲出租速度也異常迅速。

商業地產高力國際(Colliers International)執行副總裁伯庫(David Bercu)說，疫情帶來的強勁需求，進一步推動了倉儲市場的發展，「這是一個未知的領域，確實前所未有，但我們可以看到大部分的新物件，在未來12個月內就會被消化掉。」

去年，開發商在芝加哥、郊區建了70座大型倉庫。根據高力國際的數據，這些倉庫的總面積接近3300萬平方呎，比2022年的2500萬平方呎、2021年的2000萬平方呎還多。

近期的倉庫項目，還包括一些超級大型的建物，例如位於朱麗葉市I-80號州際公路以南，面積高達140萬平方呎的倉庫，已由目標百貨 (Target)租下。芝市中心Elson Ave.夾Division St.靠近大鵝島(Goose Island)附近倉庫林立區，也有一棟120萬平方呎的大型倉庫問世。

伯庫說，2020年居家消費者的網上訂單暴增，使工業供應鏈超負荷運轉，開發商則難以滿足對新倉庫的需求。由於網購者要求更快速度的送貨，因此倉庫的需求也持續升溫，尤其在人口稠密地區興建倉庫蔚為風潮。

伯庫表示，這種現象不僅在芝加哥出現，在德州達拉斯、喬州亞特蘭大、賓州東部等樞紐，還有薩凡納海港(Savannah)也有同樣的情形。

不過，伯庫說，這波大型倉儲的發展，在過去一年有所放緩，芝加哥地區大型物業的空置率增加了一倍多，達到將近9％，這也表明了開發商已經趕上市場的需求，整個倉儲建築面積，也從2022年底的2900萬平方呎，下降到去年底約1400萬平方呎。