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芝南華埠龍年遊行 人潮爆滿

特派員黃惠玲／芝加哥報導
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)

迎接芝加哥龍年，芝城南北華埠分別在剛結束的周末舉行了春節遊行，其中18日登場的南華埠遊行，吸引創紀錄的至少五萬民眾、遊客湧入共襄盛舉，芝加哥市市長強森出席了南華埠的遊行，也是龍年出生的他表示，龍象徵力量、勇氣及決心，這些特質都與「芝加哥靈魂」共鳴。

遊行當天豔陽高照、氣溫約華氏40度，從中午開始，就有大批民眾陸續抵達華埠，從市區或南區到華埠的紅線捷運列車，幾乎每節車廂都擠滿了參加遊行的遊客、民眾。

強森以及11區區長李惠華、17區區長摩爾(David Moor)、25區區長盧漢士，還有伊州國會眾議員戴維斯(Danny Davis)、州眾議員馬靜儀、黃凱煥，還有伊州財長方仲華(Michael Frerichs)、庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)等民意代表都加入了遊行行列。

其他嘉賓還有中國駐芝加哥總領事館總領事趙建、副總領事黃黎明、駐芝台北經濟文化辦事處組長舒俞敬等兩岸官員，還有芝城華商會會長李建明、美亞健康協會主任劉紅、中華會館主席項邦珍等。

強森致詞時說，「當我們慶祝我們的文化並參加這樣的慶祝活動時，我們多元化、充滿活力的城市就會蓬勃發展。」他也呼籲大家在龍年一起應對挑戰，開創未來。

今年的遊行有50多個遊行隊伍、10支鼓樂隊、10多輛花車及表演團體參與，其中駐芝中領館的花車上吐瑞氣的「金龍」尤其吸睛。

南華埠龍年遊行的爆滿人潮，也讓華埠商圈的餐廳家家生意火紅。

17日登場的北華埠春節遊行，同樣也吸引了許多民眾參與，也帶旺當地餐館、商店人氣。

遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
小朋友的舞獅表演贏得熱烈掌聲。(特派員黃惠玲／攝影)
小朋友的舞獅表演贏得熱烈掌聲。(特派員黃惠玲／攝影)
芝南華埠龍年遊行，吸引至少五萬民眾圍觀。(芝市長辦公室提供)
芝南華埠龍年遊行，吸引至少五萬民眾圍觀。(芝市長辦公室提供)
圍觀群眾。(特派員黃惠玲／攝影)
圍觀群眾。(特派員黃惠玲／攝影)
北華埠新春遊行。(主辦方提供)
北華埠新春遊行。(主辦方提供)
圍觀群眾。(特派員黃惠玲／攝影)
圍觀群眾。(特派員黃惠玲／攝影)
馬靜儀遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
馬靜儀遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市長強森(前右九)參加了南華埠龍年遊行。 (特派員黃惠玲／攝影)
芝市長強森(前右九)參加了南華埠龍年遊行。 (特派員黃惠玲／攝影)
警局出動許多警力維持秩序。(特派員黃惠玲／攝影)
警局出動許多警力維持秩序。(特派員黃惠玲／攝影)
金龍吸睛。(特派員黃惠玲／攝影)
金龍吸睛。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝中領館花車金龍吐瑞氣。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝中領館花車金龍吐瑞氣。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)

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