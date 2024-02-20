芝城2月均溫 預期打破歷史最高紀錄

芝城今年2月份天氣溫暖，且至今均無降下可測量積雪。(駐芝台北經文處臉書)

儘管上周四芝城 地區氣溫一度跌到華氏30度以下，根據國家氣象局最新預測顯示，2月份僅剩的10天，將有多日會出現華氏50度的和暖天氣，而今年的2月份，極有可能創下芝加哥 有史以來最熱的同月最高溫 紀錄。

氣象局指出，本月到19日為止，只有兩天氣溫沒有達到40度：2月16日最高溫為33度，2月17日最高溫僅29度。

而到2月份結束為止，將有多天的溫度出現40度和50度的高溫，這將使整個2月份氣溫在40度及以上的總天數達到27 天。 2月超過40度的天數最多的紀錄保存年份，是1998年的25天。儘管今年2月為潤月而多了一天，但只有兩天沒有達到40度的天氣，仍舊讓人驚訝。

芝加哥地區2月迄今平均最高氣溫為44.8度，根據氣象局對本月剩餘時間的預測，該數字將升至46.8度，成為有史以來第二高的溫度。目前2月平均溫度的保持年份，為2017年 2月的47.7 度。 至於2月份的平均低溫預計將為31.2度左右，這也是芝城有史以來第四高的低溫紀錄。

氣象學家預計，目前史上最熱的2月，為1882年的39度，預計今年2月將追平這項紀錄。

芝加哥最熱的2月，目前排名前五位的年份、平均溫度，依序分別為：1882年的39度、1998年的38.7度、2017年的38度、1954年的37.5度、1877年的37.3度。

至於2月份的降雪量，也很有可能寫下史上最少的紀錄。

自1873年有紀錄以來，芝城僅經歷了三個無雪的2月，今年則是從1月19日到現在，芝加哥就沒有出現過任何可測量的降雪，非常有可能追平紀錄。以下是2月份降雪量最低的五個年份：1998年0.0 吋、2017年微量降雪、1987年微量降雪、1921年0.3吋、1995年0.4吋。

氣象預報顯示，19日最高溫接近50度，20日到22日最高溫都將超過50度，其中21日更可能達到60度，本周五、周六氣溫將下降一些，但周六最高溫又將回升到超過50度。