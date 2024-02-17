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Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

特派員黃惠玲、記者王明心╱綜合報導
價格便宜、商品種類繁多，吸引不少消費者在Temu購物。(讀者提供)
價格便宜、商品種類繁多，吸引不少消費者在Temu購物。(讀者提供)

過去半年至少在Temu買過四次商品的芝城家庭主婦陳偉莉說，當初透過朋友推薦下載了Temu，先後買了塑膠儲物櫃、服飾，不過，服飾手提包的品質往往令人驚嚇，至於資安問題，她的信用卡目前沒有被盜刷情形，不過，她感覺從使用Temu後，接到詐騙電話的頻率明顯增加。

優良商業局(Better Business Bureau，BBB)表示，Temu購物平台在2022年10月於美國推出以來，BBB已經接到1549人投訴，申訴內容主要是商品劣質、交貨延誤，或信用卡超額收費，BBB也因此將Temu評級為 C+。

陳偉莉從Temu上還買過床上用小餐桌，她說，一般用品方面以價格評估算合理，但如果要購買服飾的話，就要三思而行，她買過一件長褲，收到後比對賣家照片，實在差距甚遠，而且顏色也有落差，陳偉莉還買過一個胸針，「收到後就解體了」，她現在已經不再使用Temu，因為「買東西還是眼見實在。」

使用Temu後，陳並沒有發現存在app上的信用卡有盜刷情況，但卻感覺手機不明來電激增。

北卡受雇電子科技公司的李佳佳說，Temu的廣告在網上到處都是，一打開Instagram，臉書等社交媒體經常就能看到，她會從該app上購物的最大原因是價錢便宜，商品多

樣，常一不小心就買了一堆沒有用的廢物，而商品的品質有好有壞，還好退換容易。

退休族曾國靖平日喜歡種菜蒔花，常上Temu去買一些園藝工具，覺得東西便宜，退貨也方便，目前他不清楚Temu收集個資、侵犯隱私的情況，但希望不要發生在自己身上。

教授華語的李老師說，在美國網站不容易找到具中華文化色彩的教具，是她當初轉向Temu搜尋的主要原因。去年她一聽說Temu可能會繞過手機安全設置去監看其他app，甚至可能連用戶的聯繫人信息也會外洩後，就馬上刪除了Temu，李老師說，還好她當時只用PayPal付款，沒有留下任何銀行信息。

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