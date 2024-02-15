2男持槍打劫芝華埠餐館 員工、顧客受害

位於華埠廣場中心的強記餐廳，13日深夜遭2持槍劫匪搶劫員工、顧客。(強記臉書截圖)

繼頻發的車輛盜竊案件後，瞄準芝城 餐館行搶，似乎成了最新趨勢。根據芝加哥警局紀錄，13日晚間芝市至少有三家餐廳遭匪徒持槍搶劫，其中位於華埠 廣場的強記餐廳，在晚間11時許遭兩名男子明目張膽持槍入內，要求收銀員及顧客交出錢財後逃逸，這幾起搶劫事件倖未造成傷亡。

芝警局表示，13日臨近午夜的11時49分，兩名男性搶匪手持槍枝進入位於華埠廣場中心位置的強記餐廳行搶，他們首先要求餐館員工將收銀機內的現金交出，同時也向餐館內的分別為34歲、23歲的男女顧客索要錢財。

兩名持槍搶匪搶劫華埠餐館。(芝加哥華埠治安互助隊提供)

在員工及顧客均遵照指令將錢財交給匪徒後，兩嫌從餐廳逃離，全案沒有人傷亡，警方目前正展開調查。

根據華埠義警隊提供的信息，兩名男子均為非裔，一人穿了橘色外套，另一人穿著藍色加拿大鵝 外套，他們在強記店內搶了受害者的現金以及加拿大鵝外套，兩人還試圖搶受害者的車輛但沒有成功，最後往威爾斯街方向逃逸。

儘管餐廳聚集的華埠廣場深夜營業的店家不多，但強記的位置就在華埠12生肖廣場中心點，而且餐廳燈光明亮，搶匪作案肆無忌憚的程度，讓許多商家、居民都感到不安。

對於芝城治安問題遲遲未獲得有效解決的情形，在華埠經營餐廳多年的一位業主表示，去年警局在華埠天下為公牌樓下，曾經安排過固定警車駐點，但後來不明原因就取消了。

「應該華商會有再去爭取增加警力，但實際上沒有看到恢復警車駐點，也沒有看到更多警察巡邏」，他提到，好多年前，華埠開到清晨5時的餐廳生意興隆，現在考量安全，餐館紛紛取消深夜營業，僅存非常少數提供宵夜服務的餐廳，然而現在又遭到搶劫威脅，「生意真的太難做了。」

除了華埠餐廳受害之外，13日晚間9時30分左右，位於羅根廣場區West Diversey Parkway 3200街區的賽百味連鎖店(Subway)也遭到搶劫。 警方稱，三名持槍男子跑進商店，向一名員工索討錢財後離開。

緊接著在10時左右，劫匪打劫了位於Avondale區西貝爾蒙特大道(W. Belmont Ave.)3300街區的另一家賽百味餐廳，同樣是由三名男子手持槍枝入店向員工索討金錢。