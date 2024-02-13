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伊聯邦參議員譚美：DNC創芝華埠新商機

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州聯邦參議員達克沃斯(中)新春期間造訪芝城華埠商家。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州聯邦參議員達克沃斯(中)新春期間造訪芝城華埠商家。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州聯邦參議員譚美‧達克沃斯(Tammy Duckworth)新春期間到訪芝城華埠，除向商家、民眾拜年外，也提民主黨全國代表大會8月將在芝城舉辦，其中一處會場緊鄰華埠，屆時她也會在華埠舉辦活動，帶動商圈活力。芝城華商會會長李建明對此表示，預估大會期間將可為華埠商圈創造500萬元商機。

達克沃斯是伊州首位亞裔聯邦參議員，她的母親林麗嬋，祖籍廣東省潮州市。她從2016年當選後連任至今。她日前在民主黨全國代表大會執行主任喬治(Christy George)、伊州國會眾議員戴維斯(Danny Davis)，以及伊州兩位華裔民代州議員馬靜儀、芝加哥11區區長李惠華，還有芝城華商會會長李建明等人陪同下，先到訪華商會，再走訪了華埠商家。

達克沃斯表示，今年8月民主黨全國代表大會(DNC)將在芝城舉行，而其中一處主要會場麥克米克展覽中心緊鄰華埠，她希望屆時充分與華埠合作，使大會圓滿成功，並為華埠帶來更多商機、人潮。

李建明說，華埠已經積極準備迎接民主黨大會，他接著介紹了現階段配合DNC的兩大方案，首先將在華埠停車場現址設立「華埠遊客中心」，讓到訪遊客可以方便獲得用餐、購物的全方位信息。此外，屆時將提供華埠到麥克米克展覽中心的往返交通車，讓參加大會人士更容易抵達華埠，促進商圈的經濟發展。

他表示，華商會現已有50個商家註冊成為今年DNC的商家合作夥伴，「期待這幾天的會議，能為華埠創造500萬元的商機。」

華商會董事成員特別準備「鏗鏘玫瑰」的書法致贈達克沃斯，達克沃斯說，自己只能說一點點廣東話，但不認識中文字，看到這幅書法，讓她想到小時候母親寫中文的情景。芝城華商會董事長倪舉淩、副會長陳嘉釗、華人諮詢服務處總裁劉國華、華埠更好團結聯盟主任陳本恩也都到場歡迎達克沃斯到訪。

達克沃斯之後參訪了華埠強記餐廳、優之良品、皇朝KTV等商店，商家業主親切交談，達克沃斯在零食店看到大白兔奶糖時說，那是她小時候經常吃的糖果，現在女兒也很喜歡吃。

在參訪商家期間，本報記者詢問達克沃斯是否小時候家裡也有過春節，她回答，「有，自己對舞龍印象最深刻，因為當時看到龍會感到有些害怕」，不過，現在跟女兒也都會一起慶祝春節，女兒還會在過年期間穿上傳統服飾、梳上雙髻髮型，達克沃斯還特別找出女兒的照片分享。

伊州聯邦參議員達克沃斯(左)新春期間造訪芝城華埠商家。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州聯邦參議員達克沃斯(左)新春期間造訪芝城華埠商家。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州聯邦參議員達克沃斯(左)新春期間造訪芝城華埠，右後為華埠12生肖廣場的龍年雕...
伊州聯邦參議員達克沃斯(左)新春期間造訪芝城華埠，右後為華埠12生肖廣場的龍年雕塑。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州聯邦參議員達克沃斯特別找出女兒梳著雙髻、穿著傳統服飾過年的照片分享。(特派員...
伊州聯邦參議員達克沃斯特別找出女兒梳著雙髻、穿著傳統服飾過年的照片分享。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州聯邦參議員達克沃斯(左)新春期間造訪芝城華埠商家，右為華商會會長李建明，中為...
伊州聯邦參議員達克沃斯(左)新春期間造訪芝城華埠商家，右為華商會會長李建明，中為DNC執行主任喬治 。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠 芝城 民主黨

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